Скандал в футболе: экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" остановили во время побега за границу

Вторник 16 сентября 2025 21:55
Скандал в футболе: экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" остановили во время побега за границу Артур Рудько (фото: fcdynamo.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Сегодня стало известно, что экс-голкипер киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и ряда других клубов Артур Рудько был задержан при попытке незаконного пересечения государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт SportArena.

Попытка побега и схема с ребенком

По информации пограничников, инцидент произошел в Одесской области. Правоохранители остановили автомобиль, в котором находились четверо мужчин и четырехлетний сын одного из них.

Ребенка сознательно взяли с собой, чтобы уменьшить подозрения со стороны охраны границы. Как выяснилось, мать мальчика дала согласие на такое опасное "путешествие".

Переход планировался через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. По данным ГПСУ, каждый из задержанных должен был заплатить организаторам по 8 тысяч долларов в криптовалюте. Один из "клиентов" даже внес аванс.Скандал в футболе: экс-голкипера &quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтера&quot; остановили во время побега за границу

Экс-кипер "Динамо" и "Шахтера" задержан при попытке пересечь границу (фото: sportarena.com)

Кто такой Артур Рудько

33-летний голкипер за свою карьеру выступал за ведущие клубы Украины - "Динамо", "Шахтер", "Говерлу" и одесский "Черноморец". Также он имел опыт игры за рубежом: польский "Лех" и кипрский "Пафос".

На его счету два матча в составе молодежной сборной Украины. Последний раз Рудько играл за "Черноморец", который в прошлом сезоне вылетел из УПЛ в Первую лигу. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

В своих интервью Рудько вспоминал, что в свое время тренировался в четвертой лиге Польши, после чего получил шанс перейти в донецкий "Шахтер".

Его карьера включала как выступления на высоком уровне в еврокубках, так и менее успешные этапы, когда он оставался без игровой практики.

Что известно сейчас

Пока официального подтверждения информации о службе Рудько в ВСУ нет, однако по данным СМИ, он сейчас находится на обучении в военном центре.

Дальнейшая судьба футболиста после инцидента с пересечением границы остается неизвестной.

Ранее мы сообщали, как украинские футболисты-предатели оконфузились в чемпионате России.

Также читайте, как гимнаст Илья Ковтун сменил гражданство с украинского на хорватское.

