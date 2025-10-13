Экс-жена Валида Арфуша заявила о его изменах с молодой избранницей: "Беспринципные лжецы"

Так, Петрова поделилась собственной версией причин развода, обвинив бывшего мужа во лжи и двойных отношениях.

По ее словам, роман Арфуша с его нынешней партнершей Виолеттой продолжается еще с 2020 года, когда он состоял в браке.

"Пришло время пролить немного света на эту грязь. Валид, ты нормально выглядишь со своей малолеткой, из вас получилась неплохая пара беспринципных лжецов. Только одна поправка. Вы не год вместе, а она твоя любовница с 2020 года", - заявила дизайнер.

Экс-жена Валида Арфуша заявила о его изменах (скриншот)

Обвинения в адрес возлюбленной Арфуша

В своей публикации Лида резко высказалась и о новой избраннице бизнесмена.

Она обвинила Виолетту в разрушении семьи, где воспитываются трое детей, а также раскритиковала разницу в возрасте между ней и Арфушем, которая, по словам Петровой, составляет более 30 лет.

Петрову возмутило и то, что бывший муж проживает с новой партнершей в доме, который когда-то обустраивала она сама.

"Хочу обратить ваше внимание, здоровый ментально человек не полезет в семью, где трое детей. И не вступит в отношения с дедом, который старше на тридцать лет. Коротко о человеке, который сейчас живет в доме, где все обставлено моей мебелью, и ест с моих тарелок. Нищие ничем не брезгуют. О совести я вообще молчу. Она там просто отсутствует", - написала Петрова.

Валид Арфуш с новой избранницей (фото: instagram.com/arfush_walid)

Напомним, Валид Арфуш - украинский бизнесмен ливанского происхождения, вице-президент украинской версии международного телеканала Euronews и президент HDFashion & LifeStyle.

Также он является соучредителем радиостанции Super-Nova и журнала Папарацци.

Арфуш и Лида Петрова были вместе более 20 лет - 15 лет в гражданском браке и 7 лет официально. У пары трое общих детей.

Лида Петрова и Валид Арфуш (фото: instagram.com/arfush_walid)

В 2024 году бизнесмен подтвердил, что супруги развелись в октябре 2023 года, и именно он был инициатором разрыва.

Петрова ранее намекала на измены мужа, однако тогда не называла имен.

О романе с новой возлюбленной Виолеттой Валид заговорил впервые летом 2024 года, когда его заметили вместе с девушкой во время отдыха за границей.

После этого пара начала появляться на публике и не скрывает свои отношения.

Валид Арфуш с новой избранницей (фото: instagram.com/arfush_walid)