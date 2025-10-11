ua en ru
"Хочу любить честно". Настя Короткая раскрыла причину развода с Бедняковым

Суббота 11 октября 2025 08:20
"Хочу любить честно". Настя Короткая раскрыла причину развода с Бедняковым
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В прошлом году Андрей Бедняков и Настя Короткая ошарашили фанов новостью о разводе после 16 лет вместе. Актриса впервые озвучила причину принятого решения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Короткая рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Почему Короткая приняла решение о разводе

В начале полномасштабного вторжения Настя вместе с детьми находилась в США. Там на фоне внутренних трансформаций решила разорвать отношения с мужем. Это было болезненно, но необходимо.

"У меня была такая зависимость от Андрея всегда: что он скажет, какое у него настроение, что по работе, финансам. Я постоянно от него зависела. Плюс этот страх потери все время... Это такая катавасия внутри. Ты вообще не видишь, где любовь", - рассказала она.

В какой-то момент Короткая поняла, что брак держится больше на привычке и бытовом комфорте, чем на настоящих чувствах.

"Ему никогда не было жалко денег, которые я трачу на себя. Но я понимаю, что я сейчас не выбираю Андрея, больше по привычке, в комфорте живу. А мне хотелось любить его. Мне нужно было отойти от него, чтобы понять, как я к нему отношусь. Мне казалось, что я не люблю, мы на разных берегах. Он говорит, это расстояние", - призналась она.

&quot;Хочу любить честно&quot;. Настя Короткая раскрыла причину развода с БедняковымБедняков и Короткая (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Какой была реакция Беднякова

Для Андрея решение о разводе стало неожиданностью. Он сложно переживал разрыв и был не против поработать над отношениями.

"Это было очень больно для него. Он говорит: "Тогда ты меня оставила одного". Я понимаю, как ему было трудно", - рассказала она.

Настя добавила, что имела личные претензии к мужу. Впоследствии поняла, что частично перекладывает на него обиды, которые имела к папе.

"У меня сейчас ноль претензий к нему. Он непростой человек, вокруг него все всегда выстраивается. Иногда может быть хмурым. Но он все время над собой работает", - поделилась она.

&quot;Хочу любить честно&quot;. Настя Короткая раскрыла причину развода с БедняковымБедняков и Короткая с детьми (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Настя подчеркнула, что не хотела жить в обмане, когда Андрей пытался наладить отношения.

"Я понимала, что буду в обмане проживать, если соглашусь. Не было чувств, чтобы сказать: "Попробуем". Я не хотела обманывать его. Хотела отойти и рада, что это сделала, - объяснила актриса.

Короткая также рассказала, что вернулась в Украину, потому что не желала разлучать детей с отцом.

"Мне хотелось, чтобы все были вместе. Мы с Андреем прекрасно общаемся", - отметила она.

Несмотря на расставание, между ними сохранились теплые отношения.

"Мы искренне любим друг друга, нам комфортно отдохнуть вместе, мы друзья. Я думаю, главное в отношениях - дружба", - сказала Настя.

Хотя пару больше не разделяет расстояние и они хорошо общаются, возможности для воссоединения Короткая пока не видит.

"Я честна с собой. Большинство женщин ищут мужчин, которые будут обеспечивать, будут надежным плечом, с золотыми руками. "Как ты думаешь, сколько должен зарабатывать мужчина? Я думаю столько..." Где там любовь? Я не вижу. Я хочу любить честно. Не за то, какой талантливый, сколько зарабатывает, какой папа. Я хочу любить человека. Без всех его регалий. Для меня это очень важно", - пояснила она.

В то же время добавила, что настоящая любовь способна преодолеть любые ситуации.

"Если есть любовь, то люди обязательно будут вместе", - подчеркнула она.


Напомним, Андрей и Настя поженились в 2014 году, а познакомились еще в 2008-м. У них двое детей - дочь Ксения и сын Остап, который появился на свет в 2022-м.



