ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Почему развелись Николь Кидман и Кит Урбан? Стала известна настоящая причина

Среда 01 октября 2025 13:13
UA EN RU
Почему развелись Николь Кидман и Кит Урбан? Стала известна настоящая причина Николь Кидман и Кит Урбан (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Брак Николь Кидман и Кита Урбана, который считали одним из самых крепких в Голливуде, официально завершился. Как выяснили инсайдеры, причины кроются в недостатке близости и постоянных разъездах, которые со временем охладили их отношения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Почему развелись Кидман и Урбан

"Кит никогда не видит Николь, либо она на съемках, либо он в туре. Между ними была большая любовь, но сейчас они не пара", - рассказал источник изданию.

Инсайдеры отмечают, что именно Урбан инициировал развод, потому что чувствовал себя "несчастливым" в браке.

Актриса, по словам источников, была "застигнута врасплох" признанием мужа.

"Близости нет, они лишь отрабатывают брак как рутину. Кит должен был сказать ей, что он несчастлив", - объяснил источник.

Почему развелись Николь Кидман и Кит Урбан? Стала известна настоящая причинаНиколь Кидман и Кит Урбан (фото: Getty Images)

Сейчас супруги проживают отдельно. Урбан приобрел дом в Нэшвилле, тогда как Кидман осталась с дочерьми - 17-летней Сандей Роуз и 14-летней Фейт Маргарет - в их поместье стоимостью 4 млн долларов.

Тем временем артист находится в мировом турне High and Alive.

Прошлым летом Николь уехала в Англию на съемки фильма "Практическая магия 2". Она арендовала роскошный особняк в Хэмпстеде, за который ежемесячно платила 65 тысяч фунтов стерлингов.

Этот шаг вызвал удивление в ее родной Австралии, где семья считалась образцовой.

Признаки кризиса

Еще в июле Урбан резко прервал интервью на радио после вопроса об откровенных сценах с участием жены в новых фильмах. А сама Кидман, продвигая свой сериал "Идеальная пара", сделала признание.

Почему развелись Николь Кидман и Кит Урбан? Стала известна настоящая причинаНиколь Кидман и Кит Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

"Нет ничего идеального. Все, что подается как идеальное... забудьте об этом", - сказала она.

К слову, для актрисы это не первый развод. Она была замужем за Томом Крузом с 1990 по 2001 год, и вместе они воспитывали двух усыновленных детей.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Голливуд Николь Кидман Отношения Развод Звёзды
Новости
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня