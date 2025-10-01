Почему развелись Николь Кидман и Кит Урбан? Стала известна настоящая причина

Брак Николь Кидман и Кита Урбана, который считали одним из самых крепких в Голливуде, официально завершился . Как выяснили инсайдеры, причины кроются в недостатке близости и постоянных разъездах, которые со временем охладили их отношения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Почему развелись Кидман и Урбан

"Кит никогда не видит Николь, либо она на съемках, либо он в туре. Между ними была большая любовь, но сейчас они не пара", - рассказал источник изданию.

Инсайдеры отмечают, что именно Урбан инициировал развод, потому что чувствовал себя "несчастливым" в браке.

Актриса, по словам источников, была "застигнута врасплох" признанием мужа.

"Близости нет, они лишь отрабатывают брак как рутину. Кит должен был сказать ей, что он несчастлив", - объяснил источник.

Сейчас супруги проживают отдельно. Урбан приобрел дом в Нэшвилле, тогда как Кидман осталась с дочерьми - 17-летней Сандей Роуз и 14-летней Фейт Маргарет - в их поместье стоимостью 4 млн долларов.

Тем временем артист находится в мировом турне High and Alive.

Прошлым летом Николь уехала в Англию на съемки фильма "Практическая магия 2". Она арендовала роскошный особняк в Хэмпстеде, за который ежемесячно платила 65 тысяч фунтов стерлингов.

Этот шаг вызвал удивление в ее родной Австралии, где семья считалась образцовой.

Признаки кризиса

Еще в июле Урбан резко прервал интервью на радио после вопроса об откровенных сценах с участием жены в новых фильмах. А сама Кидман, продвигая свой сериал "Идеальная пара", сделала признание.

"Нет ничего идеального. Все, что подается как идеальное... забудьте об этом", - сказала она.

К слову, для актрисы это не первый развод. Она была замужем за Томом Крузом с 1990 по 2001 год, и вместе они воспитывали двух усыновленных детей.