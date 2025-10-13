Екс-дружина Валіда Арфуша заявила про його зради з молодою обраницею: "Безпринципні брехуни"

Так, Петрова поділилася власною версією причин розлучення, звинувативши колишнього чоловіка у брехні й подвійних стосунках.

За її словами, роман Арфуша з його нинішньою партнеркою Віолеттою триває ще з 2020 року, коли він перебував у шлюбі.

"Настав час пролити трохи світла на цей бруд. Валід, ти маєш нормальний вигляд зі своєю малоліткою, з вас вийшла непогана пара безпринципних брехунів. Тільки одна поправка. Ви не рік разом, а вона твоя коханка від 2020 року", - заявила дизайнерка.

Екс-дружина Валіда Арфуша заявила про його зради (скріншот)

Звинувачення на адресу коханої Арфуша

У своїй публікації Ліда різко висловилася і про нову обраницю бізнесмена.

Вона звинуватила Віолетту в руйнуванні сім’ї, де виховуються троє дітей, а також розкритикувала різницю у віці між нею та Арфушем, яка, за словами Петрової, становить понад 30 років.

Петрову обурило й те, що колишній чоловік проживає з новою партнеркою в будинку, який колись облаштовувала вона сама.

"Хочу звернути вашу увагу, здорова ментально людина не полізе в сім'ю, де троє дітей. І не вступить у стосунки з дідом, який старший на тридцять років. Коротко про людину, яка зараз живе в будинку, де все обставлено моїми меблями, і їсть з моїх тарілок. Жебраки нічим не гидують. Про совість я взагалі мовчу. Вона там просто відсутня", - написала Петрова.

Валід Арфуш з новою обраницею (фото: instagram.com/arfush_walid)

Нагадаємо, Валід Арфуш - український бізнесмен ліванського походження, віцепрезидент української версії міжнародного телеканалу Euronews і президент HDFashion & LifeStyle.

Також він є співзасновником радіостанції Super-Nova та журналу Папараці.

Арфуш і Ліда Петрова були разом понад 20 років - 15 років у цивільному шлюбі та 7 років офіційно. У пари троє спільних дітей.

Ліда Петрова і Валід Арфуш (фото: instagram.com/arfush_walid)

У 2024 році бізнесмен підтвердив, що подружжя розлучилося в жовтні 2023 року, і саме він був ініціатором розриву.

Петрова раніше натякала на зради чоловіка, однак тоді не називала імен.

Про роман із новою коханою Віолеттою Валід заговорив уперше влітку 2024 року, коли його помітили разом із дівчиною під час відпочинку за кордоном.

Після цього пара почала з’являтися на публіці та не приховує свої стосунки.

Валід Арфуш з новою обраницею (фото: instagram.com/arfush_walid)