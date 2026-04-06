Тарас Тополя высказался о причинах развода с женой: "Меня совесть не мучает"

14:09 06.04.2026 Пн
Фронтмен группы "Антитела" также сказал, любит ли до сих пор Елену
Тарас Тополя с экс-супругой (фото: instagram.com/tarastopolia)

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя высказался о причинах развода с Еленой Тополей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста для проекта "Очі в очі".

Больше интересного: Елена Тополя назвала самый сложный момент развода

Так, во время разговора журналистка напомнила Тарасу, что еще за несколько месяцев до новости о разводе Елена публично говорила о сильных чувствах к нему и уверяла, что не видит рядом с собой другого мужчину.

Впрочем, певец отреагировал на это довольно сдержанно.

"Это ее право говорить. Она много чего говорила", - отметил Тополя.

Отдельно в интервью затронули тему формулировки из реестра судебных решений, где говорилось, что супруги якобы уже год не жили как семья.

Артист объяснил, что не стоит воспринимать эту фразу как точное описание их личных обстоятельств.

"Смотри, я тебе опять же сейчас как юрист говорю, реестр судебных решений - это стандартная квадратная фраза, которой сопровождается бракоразводный процесс, в котором ни одна из сторон не заявила протест. Это просто как клише", - пояснил музыкант.

Также артист высказался о том, могла ли полномасштабная война повлиять на их развод.

Он не назвал ее прямой причиной разрыва, но признал, что она изменила жизнь каждого.

"Ну, война повлияла на всю жизнь, и мою, и Елены, и миллионов украинцев. Мы же не в вакууме живем", - сказал певец.

После этого Тарас рассказал и о своей теперешней жизни. По его словам, он движется дальше, имеет много планов и сохраняет хорошие отношения с детьми.

В то же время артист дал понять, что не чувствует вины ни из-за самого факта развода, ни из-за того, как выполняет родительские обязанности.

"Я живу свою жизнь, у меня много планов, я в прекрасных отношениях с детьми. Меня совесть не мучает относительно того, как у нас произошел развод и, как я выполняю свои функции, как отец", - отметил Тополя.

Правда, на прямой вопрос о том, остались ли у него чувства к Елене, фронтмен "Антител" отвечать не захотел.

Также певец подчеркнул, что не хочет выходить за пределы того, что уже было озвучено публично.

"Я же ничего больше, кроме того, что мы заявили с Еленой. В нашей это должна была бы быть совместная публикация. Ну, не все от меня зависит", - отметил исполнитель.

