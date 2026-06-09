С "трубы Медведчука" хотят снять арест, дело рассмотрят в суде
Начинается новый этап возврата нефтепровода "Самара — Западное направление" в госсобственность, и потому принято решение инициировал снятие арестов с его украинской части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Фонда государственного имущества Украины.
Сообщается, что этот актив ранее связывали с структурами, близкими к Виктору Медведчуку.
Речь идет о масштабном инфраструктурном объекте, который включает более 1400 километров трубопровода, насосные станции, резервуарные парки, производственные мощности и технологические комплексы.
Судебные решения и правовой статус
Украинские суды, включая Верховный Суд, ранее подтвердили право собственности государства на данный объект.
После завершения судебных процедур аресты, наложенные в 2021 и 2023 годах, по мнению ФГИ, утратили актуальность.
В связи с этим фонд обратился в Высший антикоррупционный суд с просьбой отменить действующие ограничения на актив.
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Передача в управление и дальнейшая эксплуатация
После снятия арестов планируется передача нефтепродуктопровода в управление АО "Укртранснафта".
Это должно обеспечить полноценную эксплуатацию инфраструктуры в интересах государства.
Возврат стратегических активов
В Фонде госимущества подчеркивают, что государство продолжает поэтапно возвращать под контроль стратегические объекты, которые ранее использовались структурами, связанными с пророссийским влиянием, обеспечивая их дальнейшую работу в национальных интересах.
Напоминаем, что Украина 22 апреля возобновила прокачку российской нефти по "Дружбе" после почти трехмесячной паузы из-за повреждений инфраструктуры. При этом с 2027 года в ЕС планируется полный запрет на импорт российских энергоресурсов, что может привести к прекращению транзита, если Венгрия и Словакия не добьются исключений.