Джоан Роулинг отреагировала на первый тизер сериала о Гарри Поттере от HBO: что она сказала

Первый тизер сериала о Гарри Поттере от HBO вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов, однако сама автор серии книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг осталась в восторге от увиденного.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на п ост британской писательницы в соцсети X.

Так, в четверг автор "поттерианы" публично поделилась впечатлениями от первого тизер-трейлера будущего сериала, созданного по ее фэнтезийным романам.

"Это будет невероятно!" - написала Роулинг.

"Я так этим счастлива" - добавила писательница.

Эти сообщения появились как ответ на сообщение фаната, который высоко оценил первый взгляд на проект и написал, что тизер "выглядит невероятно прекрасно".

Реакция Джоан Роулинг на тизер нового сериала о Гарри Поттере (скриншот)

В то же время далеко не все поклонники разделили этот восторг.

Часть аудитории раскритиковала тизер за мрачный визуальный стиль, недостаточную, по их мнению, магичность и отсутствие той атмосферы, которая ассоциировалась с фильмами о Гарри Поттере, выходившими с 2001 по 2011 год.

"Несмотря на то, что это фэнтезийный сериал, основанный на детских романах PG, ничто в этом трейлере (цветовая коррекция, отсутствие настоящей магии, отсутствие причуд, дизайн сценографии и т.д.) не указывает на то, что это что-то, ориентированное на детей", - написал один пользователь на X.

"С другой стороны, он идеально подходит для инфантилизированных взрослых" - добавил пользователь.

Отдельная волна дискуссий возникла вокруг кастинга. В частности, часть комментаторов вспомнила назначение Паапи Эссиеду на роль Северуса Снейпа.

Ранее актер признавался, что после новостей об участии в проекте получал расистские угрозы смертью.

Паапа Эссиеду (фото: Getty Images)

"Новый сериал о Гарри Поттере действительно впечатляет меня", - написал кто-то.

"Левым не понравится из-за JKR, правым не понравится, потому что JKR переделал кучу персонажей, чтобы попытаться себя "разбудить", а современным детям не понравится, потому что это буквально чертова миллениальная рухлядь" - добавил пользователь.

Не утихает и критика в адрес самой Роулинг из-за ее антитрансгендерных взглядов.

Поэтому часть аудитории призывает не отделять творчество автора от ее публичной позиции.

"Вы не можете "отделить искусство от художника" в Гарри Поттере. Дж. К. Роулинг непосредственно финансировала вредное законодательство для транс-сообщества и непосредственно нанесла вред трансгендерным людям. Она использует для этого деньги, которые зарабатывает на Гарри Поттере", - написал другой пользователь.

Что известно о новом сериале о Гарри Поттере

Съемки сериала о Гарри Поттере стартовали в Великобритании прошлым летом, а премьера запланирована на Рождество.

Главную роль исполняет Доминик Маклафлин. Также в проекте снимаются Алистер Стаут в роли Рона Уизли, Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер, Джон Литгоу в роли Албуса Дамблдора, Джанет МакТир в роли Минервы МакГонегел и Ник Фрост в роли Рубеуса Хегрида.

Сценаристкой и исполнительным продюсером сериала стала Франческа Гардинер.

Марк Майлод также выступает исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов. Проект создают HBO, Brontë Film and TV и Warner Bros. Television.

Среди исполнительных продюсеров также - Дж. К. Роулинг, Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Дэвид Хейман. Композитором сериала стал Ганс Циммер.