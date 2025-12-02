Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон воссоединились через 24 года после премьеры "Гарри Поттера" (фото)

Звезды культовой франшизы о Гарри Поттере - Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон - снова встретились после многолетней паузы. Актеры увиделись 1 декабря в Нью-Йорке во время специального показа фильма "Весело катимся" в театре Гудзон, в котором Рэдклифф исполнил главную роль.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People .

Так, СМИ зафиксировали момент их первой встречи за более чем 10 лет. Увидев друг друга, актеры тепло обнялись и несколько минут общались прямо в зале, где собирались зрители.

Впоследствии они вместе позировали для фото - это их первый совместный публичный снимок с 2011 года, когда они в последний раз появлялись вместе на премьере финального фильма "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2".

Рэдклиффу сейчас 36 лет, Фелтону - 38. Они познакомились еще детьми во время съемок первого фильма "Гарри Поттер и философский камень", который вышел на экраны 24 года назад.

Во франшизе Рэдклифф сыграл Гарри Поттера, а Фелтон воплотил образ его главного школьного соперника Драко Мелфоя.

Несмотря на напряженные отношения персонажей на экране, в реальной жизни актеры сохранили дружеские отношения.

Ранее Том Фелтон признавался, что именно Рэдклифф вдохновил его попробовать себя на Бродвее.

Он рассказал, что впервые увидел Дэниела на сцене более десяти лет назад, а сейчас тот уже является лауреатом премии "Тони".

Сейчас Фелтон дебютирует на Бродвее в спектакле "Гарри Поттер и проклятое дитя", где снова вернулся к роли Драко Мелфоя.

Постановка демонстрирует историю взросления детей Гарри и Драко и уже седьмой год не сходит со сцены в Нью-Йорке.

За неделю Дня благодарения шоу собрало более 3,15 миллиона долларов, установив кассовый рекорд.

Зрителей также радует неожиданный фан-сервис: перед дуэлью в спектакле Фелтон воспроизводит одну из самых известных фраз Драко, прикрывая лицо рукой и обращаясь к Поттеру.

Сам Рэдклифф еще не успел увидеть Фелтона в "Проклятом дитя", но ранее признавался, что был тронут словами коллеги о его влиянии.

Актер отмечал, что всегда считал Тома "круче", ведь тот был старше и авторитетнее на съемочной площадке.

Кроме того, в 2026 году Рэдклифф вернется на Бродвей в сольной постановке "Every Brilliant Thing". Предварительные показы стартуют в феврале, а официальная премьера запланирована на март.

Сейчас же актер появляется на больших экранах в фильме "Весело катимся", который выйдет в прокат 5 декабря.