"Это безумие". Дэниел Рэдклифф эмоционально отреагировал на перезапуск "Гарри Поттера"

Вторник 17 февраля 2026 14:05
"Это безумие". Дэниел Рэдклифф эмоционально отреагировал на перезапуск "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф прокомментировал перезапуск культовой истории о юном волшебнике, который выйдет на HBO в 2027 году. Он поделился, обсуждал ли сериал с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом и признался, какие эмоции у него вызывает ремейк.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People.

Что Рэдклифф думает о новом "Гарри Поттере"

Актер, который 10 лет воплощал образ юного волшебника, эмоционально отреагировал на начало новой эры с новым актерским составом. Он уже успел обсудить перезапуск с коллегами Эммой и Рупертом.

Все они считают сюрреалистичным то, как другие юные актеры только начинают путь, который для них самих завершился много лет назад. Радклифф отметил, что он и его коллеги мало говорили именно о сериале, но прекрасно понимают эмоции друг друга.

"Это одна из тех ситуаций, когда мы все просто знаем, что чувствуют другие, потому что тоже это чувствуем. Ты просто смотришь на фотографии этих детей и хочешь их обнять. Я думаю, что это импульс, который чувствуют все", - прокомментировал он.

&quot;Это безумие&quot;. Дэниел Рэдклифф эмоционально отреагировал на перезапуск &quot;Гарри Поттера&quot;Звезды "Гарри Поттера" о перезапуске истории (фото: Getty Images)

Дэниел признался, что молодые актеры заставили его пересмотреть собственный опыт.

"Когда тебе 11 лет и ты что-то делаешь, думаешь: "Конечно, я достаточно взрослый, чтобы это делать". Но теперь, когда я встречаю 11-летних, понимаю: "Ого, это кажется безумием". Это позволяет взглянуть на все с другой перспективы", - поделился он.

Особую благодарность актер выразил родителям, которые помогли ему пройти сквозь изнурительные годы работы с поддержкой и юмором.

&quot;Это безумие&quot;. Дэниел Рэдклифф эмоционально отреагировал на перезапуск &quot;Гарри Поттера&quot;Дэниел Рэдклифф о перезапуске "Поттера" (фото: Getty Images)

Что известно о сериале "Гарри Поттер"

Производство проекта от HBO стартовало в июле. Сериал обещает глубже и подробнее разрыть книги Джоан Роулинг, которая также привлечена к работе как исполнительный продюсер.

Планируется, что каждый сезон будет посвящен одной книге. Главное трио на экране воплотят Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон) и Арабелла Стэнтон (Гермиона).

Ранее мы писали, каким будет Хагрид в новом "Гарри Поттере", а также, кто воплотит Дамблдора.

&quot;Это безумие&quot;. Дэниел Рэдклифф эмоционально отреагировал на перезапуск &quot;Гарри Поттера&quot;Актеры нового "Гарри Поттера" (фото: instagram.com/hbo)

