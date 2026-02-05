ua en ru
Самая большая победа: Олейникова одолела жертву Свитолиной и вышла в полуфинал турнира WTA

Четверг 05 февраля 2026 16:48
UA EN RU
Александра Олейникова (фото: Australian Open)
Автор: Андрей Костенко

Украинская теннисистка Александра Олейникова продолжает творить сенсации на турнире WTA 250 в румынской Клуж-Напоке. В четвертьфинале соревнований она обыграла фаворитку - представительницу Китая Ван Синьюй и впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира такого уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

WTA 250, Клуж-Напока, четвертьфинал

Александра Олейникова (Украина) - Ван Синьюй (Китай) - 6:4, 6:4

Волевая победа над фавориткой

Перед матчем именно китаянка считалась явной фавориткой - она занимает 33-е место в мировом рейтинге, тогда как украинка идет 91-й. Впрочем, разница в позициях не стала определяющей на корте.

В первом сете Олейникова неудачно стартовала и быстро проигрывала 0:2. Однако сумела перехватить инициативу, выровняла игру и навязала сопернице затяжные розыгрыши. В конце партии украинка дожала китаянку и закрыла сет со счетом 6:4.

Второй отрезок также начался с брейка китаянки, но сценарий повторился. Олейникова прибавила в агрессии на приеме, лучше действовала на задней линии и снова сумела сделать решающий рывок - еще одни 6:4.

Знакомая соперница для украинок

Интересно, что Ван Синьюй недавно уже проигрывала представительнице Украины - китаянка уступила Элине Свитолиной в финале турнира WTA 250 в Окленде.

Теперь еще одна украинская теннисистка остановила ее в Клуж-Напоке, продолжив успешную серию для нашего тенниса.

Александра одержала самую рейтинговую победу в карьере: впервые обыграла представительницу топ-50 рейтинга WTA.

Дебютный турнир - и уже полуфинал

Для 23-летней украинки это первое в карьере выступление на турнире категории WTA 250, и сразу исторический результат.

На пути к четвертьфиналу она выбила египтянку Маяр Шериф, а также венгерку Анну Бондар. Последней после матча украинка принципиально не пожала руку.

Теперь Олейникова впервые сыграет в полуфинале турнира такого уровня. Ее соперницей станет победительница матча Эмма Радукану (Великобритания, WTA 30) - Майя Хвалинская (Польша, WTA 146).

Ранее мы рассказали, как Дарья Снигур сотворила сенсацию на Transylvania Open.

Также мы сообщили, что Элина Свитолина впервые за четыре года вернулась в десятку сильнейших теннисисток мира.

