Украинка покорила WTA: удар Марты Костюк признали лучшим в январе

Четверг 29 января 2026 21:04
Украинка покорила WTA: удар Марты Костюк признали лучшим в январе Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Марта Костюк получила признание в WTA-туре. Ее эффектный удар в матче на турнире в Брисбене победил в ежемесячном голосовании болельщиков на официальном сайте WTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WTA.

Удар, который покорил болельщиков

Техническое мастерство Марты Костюк получило должное признание на международном уровне.

По результатам опроса на официальном портале WTA, именно удар украинки стал победителем в номинации "Лучший удар января".

Речь идет о невероятном обводящем маневре, который Марта выполнила во время противостояния с "нейтральной" теннисисткой Миррой Андреевой.

Этот поединок состоялся в рамках турнира WTA 500, который проходил в Брисбене.

Напомним, что на тех соревнованиях Костюк продемонстрировала отличную форму, добравшись до финала, где в решающем матче уступила первой ракетке мира Арине Сабаленко.

Состояние здоровья и вынужденная пауза

Несмотря на успехи в рейтингах и признание фанатами, ближайшие старты украинской звезды оказались под вопросом.

Стало известно, что Марта не сможет принять участие в престижном турнире категории WTA 1000 в Дохе (Катар).

Причиной отсутствия спортсменки является восстановление после травмы. Во время стартового круга Australian Open в матче против француженки Эльзы Жакмо украинка получила разрыв связки левой ноги.

Хотя Костюк проявила характер и доиграла ту встречу до конца, повреждение оказалось серьезным.

Из-за проблем со здоровьем она также была вынуждена досрочно прекратить выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии.

Ранее мы сообщили, что все украинки выбыли из парного разряда Australian Open-2026.

Также читайте, как Элина Свитолина завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису, проиграв первой ракетке мира.

