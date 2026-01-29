Украинка покорила WTA: удар Марты Костюк признали лучшим в январе

Украинская теннисистка Марта Костюк получила признание в WTA-туре. Ее эффектный удар в матче на турнире в Брисбене победил в ежемесячном голосовании болельщиков на официальном сайте WTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WTA .

Удар, который покорил болельщиков

Техническое мастерство Марты Костюк получило должное признание на международном уровне.

По результатам опроса на официальном портале WTA, именно удар украинки стал победителем в номинации "Лучший удар января".

Речь идет о невероятном обводящем маневре, который Марта выполнила во время противостояния с "нейтральной" теннисисткой Миррой Андреевой.

Этот поединок состоялся в рамках турнира WTA 500, который проходил в Брисбене.

"Это невероятно!"



Победителем Shot of the Month за январь стала... Марта Костюк!



Представлено @CorpayFX pic.twitter.com/yvMRsvYTio - wta (@WTA) January 29, 2026

Напомним, что на тех соревнованиях Костюк продемонстрировала отличную форму, добравшись до финала, где в решающем матче уступила первой ракетке мира Арине Сабаленко.

Состояние здоровья и вынужденная пауза

Несмотря на успехи в рейтингах и признание фанатами, ближайшие старты украинской звезды оказались под вопросом.

Стало известно, что Марта не сможет принять участие в престижном турнире категории WTA 1000 в Дохе (Катар).

Причиной отсутствия спортсменки является восстановление после травмы. Во время стартового круга Australian Open в матче против француженки Эльзы Жакмо украинка получила разрыв связки левой ноги.

Хотя Костюк проявила характер и доиграла ту встречу до конца, повреждение оказалось серьезным.

Из-за проблем со здоровьем она также была вынуждена досрочно прекратить выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии.