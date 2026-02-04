Украинка уничтожила фаворитку турнира: Снигур сотворила главную сенсацию на Transylvania Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур продемонстрировала феноменальную игру на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке. В матче второго круга киевлянка не оставила шансов хозяйке корта и фаворитке соревнований Жаклин Кристиан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Триумфальное возвращение в восьмерку лучших

Дарья Снигур (WTA 144) вновь напоминает о себе на большой арене.

Победив румынку Жаклин Кристиан, украинка впервые с октября 2023 года пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA.

Символично, что этот успех произошел на тех же кортах в Клуж-Напоке, где Дарья уже доходила до аналогичной стадии три сезона назад.

Поединок против второй сеяной турнира, которая занимает 35-е место в мировом рейтинге, стал для Снигур настоящим бенефисом.

Украинка доминировала на протяжении всей встречи, которая длилась всего 55 минут.

Итоговый счет 6:1, 6:0 красноречиво свидетельствует о полном преимуществе нашей спортсменки.

Статистика матча и путь на турнире

По ходу игры Снигур продемонстрировала высокую эффективность, реализовав 7 брейк-поинтов.

Интересно, что Кристиан за весь поединок не смогла выиграть ни одной собственной подачи, допустив 6 двойных ошибок.

Для Дарьи эта победа стала пятой в карьере над представительницами топ-50 мирового рейтинга.

Путь украинки на турнире

Снигур начала выступления в Румынии с квалификации. На отборочном этапе она одолела Ангелину Калинину и испанку Алену Большову.

В первом круге основной сетки киевлянка обыграла француженку Тианцоа Сару Ракотоманга Раджаона.

Матч против Кристиан стал первым очным противостоянием между теннисистками.

Следующие вызовы и украинское представительство

В четвертьфинале Снигур ждет встреча с представительницей Китая Юэ Юань (WTA 130). Ранее теннисистки не встречались на профессиональном уровне.

Стоит отметить, что Снигур - не единственная украинка, которая продолжает борьбу в Румынии.

В 1/4 финала также пробилась Александра Олейникова, которая победила Маяр Шериф и Анну Бондарь.

Поскольку украинки находятся в разных частях турнирной сетки, их очное противостояние возможно только в финале Transylvania Open.