Жена Юрия Рыбчинского перенесла инсульт: сын супругов рассказал о ее состоянии

21:49 10.05.2026 Вс
2 мин
Евгений Рыбчинский в День матери признался, что этот год стал тяжелым для их семьи
aimg Иванна Пашкевич
Евгений Рыбчинский с родителями (фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi)

Поэт и композитор Евгений Рыбчинский в День матери посвятил трогательный пост своей маме Александре Ивановне. Он признался, что этот год стал для семьи непростым, ведь женщина пережила инсульт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Больше интересного: Почему Евгений Рыбчинский "пригрозил" Тоне Матвиенко

Рыбчинский опубликовал семейные фото и рассказал о состоянии мамы.

"В этом году мама перенесла инсульт. Было страшно, но мама осталась в сознании, хотя и значительно ослаблена", - рассказал композитор.

Он отметил, что Александра Ивановна всегда была сильной и особенной женщиной.

По словам композитора, именно она много лет была опорой, музой и хранительницей для своего мужа, легендарного поэта Юрия Рыбчинского.

"Она была и остается настоящей музой и хранительницей. Прекрасная мать, бабушка и прабабушка. Реальный символ сегодняшнего праздника. С Днем матери, мамочка! Люблю тебя!", - добавил он.

Евгений Рыбчинский поделился архивными кадрами (фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi)

Напомним, Евгений Рыбчинский воспитывает четырех сыновей.

В ноябре 2025 года поэт поделился радостной новостью - он стал дедушкой внучки, которая, по его словам, стала первой девочкой в их семье за восемь поколений.

Также известно, что сын легендарного Юрия Рыбчинского ранее перенес несколько операций из-за онкологического заболевания. У поэта диагностировали рак кожи.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

