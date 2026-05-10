Жена Юрия Рыбчинского перенесла инсульт: сын супругов рассказал о ее состоянии

Рыбчинский опубликовал семейные фото и рассказал о состоянии мамы.

"В этом году мама перенесла инсульт. Было страшно, но мама осталась в сознании, хотя и значительно ослаблена", - рассказал композитор.

Он отметил, что Александра Ивановна всегда была сильной и особенной женщиной.

По словам композитора, именно она много лет была опорой, музой и хранительницей для своего мужа, легендарного поэта Юрия Рыбчинского.

"Она была и остается настоящей музой и хранительницей. Прекрасная мать, бабушка и прабабушка. Реальный символ сегодняшнего праздника. С Днем матери, мамочка! Люблю тебя!", - добавил он.

Евгений Рыбчинский поделился архивными кадрами

Напомним, Евгений Рыбчинский воспитывает четырех сыновей.

В ноябре 2025 года поэт поделился радостной новостью - он стал дедушкой внучки, которая, по его словам, стала первой девочкой в их семье за восемь поколений.

Также известно, что сын легендарного Юрия Рыбчинского ранее перенес несколько операций из-за онкологического заболевания. У поэта диагностировали рак кожи.