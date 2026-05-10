Жена Юрия Рыбчинского перенесла инсульт: сын супругов рассказал о ее состоянии

Поэт и композитор Евгений Рыбчинский в День матери посвятил трогательный пост своей маме Александре Ивановне. Он признался, что этот год стал для семьи непростым, ведь женщина пережила инсульт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
Рыбчинский опубликовал семейные фото и рассказал о состоянии мамы.
"В этом году мама перенесла инсульт. Было страшно, но мама осталась в сознании, хотя и значительно ослаблена", - рассказал композитор.
Он отметил, что Александра Ивановна всегда была сильной и особенной женщиной.
По словам композитора, именно она много лет была опорой, музой и хранительницей для своего мужа, легендарного поэта Юрия Рыбчинского.
"Она была и остается настоящей музой и хранительницей. Прекрасная мать, бабушка и прабабушка. Реальный символ сегодняшнего праздника. С Днем матери, мамочка! Люблю тебя!", - добавил он.
Евгений Рыбчинский поделился архивными кадрами
Напомним, Евгений Рыбчинский воспитывает четырех сыновей.
В ноябре 2025 года поэт поделился радостной новостью - он стал дедушкой внучки, которая, по его словам, стала первой девочкой в их семье за восемь поколений.
Также известно, что сын легендарного Юрия Рыбчинского ранее перенес несколько операций из-за онкологического заболевания. У поэта диагностировали рак кожи.
