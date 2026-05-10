Дружина Юрія Рибчинського перенесла інсульт: син подружжя розповів про її стан

Рибчинський опублікував сімейні фото та розповів про стан мами.

"Цьогоріч мама перенесла інсульт. Було страшно, але мама залишилася при тямі, хоча і значно ослаблена", - розповів композитор.

Він наголосив, що Олександра Іванівна завжди була сильною та особливою жінкою.

За словами композитора, саме вона багато років була опорою, музою і берегинею для свого чоловіка, легендарного поета Юрія Рибчинського.

"Вона була і залишається справжньою музою і берегинею. Прекрасна мати, бабуся і прабабуся. Реальний символ сьогоднішнього свята. З Днем матері, матусю! Люблю тебе!", - додав він.

Євген Рибчинський поділився архівними кадрами (фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi)

Нагадаємо, Євген Рибчинський виховує чотирьох синів.

У листопаді 2025 року поет поділився радісною новиною - він став дідусем онучки, яка, за його словами, стала першою дівчинкою в їхній родині за вісім поколінь.

Також відомо, що син легендарного Юрія Рибчинського раніше переніс кілька операцій через онкологічне захворювання. У поета діагностували рак шкіри.