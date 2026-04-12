"Вот такая у меня Пасха": украинская блогерша попала в больницу с подозрением на микроинсульт
Украинская фэшн-блогерша Алина Френдий, которая также является невесткой бывшего мэра Тернополя Романа Заставного, сообщила о проблемах со здоровьем. Она попала в больницу с подозрением на микроинсульт и пережила тяжелое состояние.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram инфлюенсерши.
Так, Френдий призналась, что последние события стали для нее настоящим испытанием.
"Буду жить, но когда тебя завозят в больницу с подозрением на микроинсульт, то уже как-то ничего не хочется. Вот такая у меня Пасха", - написала она.
Алина Френдий попала в больницу (фото: instagram.com/alina_frendiy)
Блогерша также рассказала, что перед госпитализацией чувствовала себя крайне плохо. Среди симптомов, которые ее беспокоили, были сильная головная боль, тошнота и слабость.
"Не могла стоять на ногах, тошнота и просто сильная головная боль. И полное непонимание, что происходит", - говорит она.
Кроме того, блогер выразила благодарность медикам местной неврологической больницы, которые оказали ей помощь.
"Теперь мне остается ждать, пока мой организм придет в себя", - добавила Френдий.
Алина Френдий попала в больницу (фото: instagram.com/alina_frendiy)
Также она призналась, что воспринимает эту ситуацию как серьезный сигнал от организма о необходимости паузы и восстановления.
По словам девушки, ей стоит дать себе больше времени на отдых.
"Но кажется, что я начинаю усваивать этот урок", - подытожила она.
Алина Френдий попала в больницу (фото: instagram.com/alina_frendiy)
Краткая биография Алины Френдий
Алина Френдий - украинский блогер, инфлюенсер и предпринимательница родом из Тернополя.
Широкую известность она получила благодаря развитию блога в Instagram, где сначала публиковала эстетические фото и fashion-контент.
Впоследствии ей удалось собрать миллионную аудиторию и стать одной из самых известных украинских блогеров в нише моды и lifestyle.
Френдий неоднократно подчеркивала, что воспринимает свою деятельность не просто как хобби, а как полноценное дело.
Ее страница сочетает темы моды, стиля жизни и личных размышлений, а поклонники ценят ее за искренность и откровенность.
За годы работы она также становилась лицом украинских и международных брендов.
Кроме блогерства, Алина активно развивает собственный бизнес. Она является совладелицей бренда одежды COOSH, который создает вместе с мужем Петром Заставным.
Бренд имеет магазины в нескольких украинских городах, а сама блогерка ранее рассказывала, что мечтает о дальнейшем масштабировании бизнеса.
В 2018 году Френдий вышла замуж за ресторатора и продюсера группы TVORCHI Петра Заставного.
Уже через год у супругов родился сын Ян. В соцсетях блогер время от времени делится семейными кадрами, хотя при этом старается сохранять баланс между публичностью и приватностью.
После начала полномасштабной войны Френдий неоднократно освещала благотворительные инициативы и сборы в помощь военным и пострадавшим от войны.
Она также поддерживает социальные проекты, а в ее соцсетях регулярно появляются призывы присоединяться к помощи.
Кроме того, Алина стала амбассадором платформы ДонорUA, популяризируя тему добровольного донорства.
