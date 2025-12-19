Рыбчинский впервые рассказал о борьбе с онкологией: "Сделал очередную операцию"

Продюсер и композитор Евгений Рыбчинский признался, что имеет проблемы со здоровьем. Он борется с онкологией и перенес уже несколько операций.

Что Рыбчинский рассказал о своем диагнозе

Комментируя наличие страхов, продюсер раскрыл неизвестные детали состояния здоровья. Как выяснилось, недавно он перенес еще одну операцию, во время которой врачи удалили онкологическое образование.

"Недавно сделал очередную операцию. Очередную онкологию вырезал. Это не первый уже. И первый раз, и последний даже не думал о земле, понимаете? За жизнь надо бороться, за свободу, независимость, возможности, счастье. И бояться ничего. Мы живем один раз, чего бояться", - поделился он.

Евгений также раскрыл, что это наследственные проблемы, которые касаются кожи.

"Это кожа. И это очень неприятные моменты, потому что это просто удаляют иногда там полтела. Сначала ты видишь поверхностно, а внутри оно в три раза больше, чем ты видишь снаружи", - рассказал он.

Евгений Рыбчинский (фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi)

"У родителей не очень хорошая кожа"

Впервые об онкологии Рыбчинский узнал в 2015 году. Она снова проявилась уже в другом месте. Из-за этого ему нельзя находиться на солнце, поэтому для поддержания здоровья приходится дополнительно принимать витамины.

"Я очень люблю загорать, но уже много лет этого не делаю", - отметил он.

К счастью, операция дала хорошие результаты. Биопсия показала положительную динамику.

Рыбчинский добавил, что проблемы с кожей присущи его семье. Он предположил, что именно могло вызвать такие последствия.

"У меня у родителей не очень хорошая кожа, скажу так. Дерматология у нас постоянно присутствует. Я не знаю, как у наших родственников по матери и отцу в отдельных - мы не сильно общаемся. Вот у нас непосредственно именно так. Может, после Чернобыля, потому что тогда запустились процессы, которые до сих пор мы выгребаем по здоровью", - рассказал он.

Юрий и Евгений Рыбчинские (фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi)