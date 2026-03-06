Кравец рассказала о болезни, с которой живет несколько лет: "Когда я расслаблена - она уходит"

Украинская актриса Елена Кравец рассказала о болезни, с которой живет уже несколько лет, и объяснила, что именно может провоцировать ее обострение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшей звезды "Квартала 95" Маши Ефросининой.

Так, еще в 2021 году Елена призналась, что уже длительное время борется с крапивницей - кожным заболеванием, которое вызывает зуд и высыпания.

На тот момент, по словам артистки, болезнь беспокоила ее уже около трех лет, и полностью побороть ее не удавалось.

Недуг, по словам звезды, не ушел из ее жизни, однако его ведущая контролирует.

"Она есть, но она под контролем. Я давно этот контроль не попускала, потому что когда я ничего не делаю, что-то мне не нравится", - призналась Кравец.

Актриса говорит, что за это время перепробовала разные способы лечения.

Она обращалась к медицине, интересовалась психологией и пыталась понять, какие факторы могут влиять на обострение болезни.

Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

В конце концов Кравец пришла к выводу, что ее состояние часто ухудшается из-за эмоциональных переживаний, хотя точную причину возникновения заболевания до сих пор установить не удалось.

"Есть одно предположение - давление. Любое: давление на ладони на тренировке, психологическое, давление внешнее. Определенный вид давления, которое я, условно говоря, проглатываю, а потом понимаю: "Зачем? Ты же могла сказать нет", - пояснила знаменитость.

Также артистка отметила, что на ее самочувствие влияют внутренние переживания и сомнения.

"Только начинаются сомнения, нежелание встретиться со своей правдой, иногда очень неудобной, - вот там все начинается... Такой внутренний конфликт", - добавила она.

По словам Елены, когда она чувствует внутреннее спокойствие и гармонию, симптомы могут отступать.

Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

"Когда я расслаблена, могу спланировать более-менее, когда внутри ощущение, что все ок - не в смысле, я все контролирую, а все так складывается, что можно жить - она уходит", - подчеркнула актриса.

Она также вспомнила один из недавних случаев обострения болезни. Это произошло во время работы над новым комедийно-драматическим сериалом "Витя".

"В день съемок я просыпаюсь, и не то что-то с глазами - они отечные, и кажется, что я вчера выпила не одну бутылку ромового напитка", - вспомнила телеведущая.

Несмотря на трудности, актриса говорит, что со временем научилась по-другому относиться к своему состоянию.

По ее словам, болезнь помогла ей переосмыслить многие вещи и меньше переживать по мелочам.

Сейчас Кравец говорит, что уже "притерлась" к крапивнице и больше не воспринимает ее как врага.