Кравец рассказала о болезни, с которой живет несколько лет: "Когда я расслаблена - она уходит"
Украинская актриса Елена Кравец рассказала о болезни, с которой живет уже несколько лет, и объяснила, что именно может провоцировать ее обострение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшей звезды "Квартала 95" Маши Ефросининой.
Так, еще в 2021 году Елена призналась, что уже длительное время борется с крапивницей - кожным заболеванием, которое вызывает зуд и высыпания.
На тот момент, по словам артистки, болезнь беспокоила ее уже около трех лет, и полностью побороть ее не удавалось.
Недуг, по словам звезды, не ушел из ее жизни, однако его ведущая контролирует.
"Она есть, но она под контролем. Я давно этот контроль не попускала, потому что когда я ничего не делаю, что-то мне не нравится", - призналась Кравец.
Актриса говорит, что за это время перепробовала разные способы лечения.
Она обращалась к медицине, интересовалась психологией и пыталась понять, какие факторы могут влиять на обострение болезни.
Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)
В конце концов Кравец пришла к выводу, что ее состояние часто ухудшается из-за эмоциональных переживаний, хотя точную причину возникновения заболевания до сих пор установить не удалось.
"Есть одно предположение - давление. Любое: давление на ладони на тренировке, психологическое, давление внешнее. Определенный вид давления, которое я, условно говоря, проглатываю, а потом понимаю: "Зачем? Ты же могла сказать нет", - пояснила знаменитость.
Также артистка отметила, что на ее самочувствие влияют внутренние переживания и сомнения.
"Только начинаются сомнения, нежелание встретиться со своей правдой, иногда очень неудобной, - вот там все начинается... Такой внутренний конфликт", - добавила она.
По словам Елены, когда она чувствует внутреннее спокойствие и гармонию, симптомы могут отступать.
Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)
"Когда я расслаблена, могу спланировать более-менее, когда внутри ощущение, что все ок - не в смысле, я все контролирую, а все так складывается, что можно жить - она уходит", - подчеркнула актриса.
Она также вспомнила один из недавних случаев обострения болезни. Это произошло во время работы над новым комедийно-драматическим сериалом "Витя".
"В день съемок я просыпаюсь, и не то что-то с глазами - они отечные, и кажется, что я вчера выпила не одну бутылку ромового напитка", - вспомнила телеведущая.
Несмотря на трудности, актриса говорит, что со временем научилась по-другому относиться к своему состоянию.
По ее словам, болезнь помогла ей переосмыслить многие вещи и меньше переживать по мелочам.
Сейчас Кравец говорит, что уже "притерлась" к крапивнице и больше не воспринимает ее как врага.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.