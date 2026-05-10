ua en ru
Вс, 10 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Жена Юрия Рыбчинского перенесла инсульт: сын супругов рассказал о ее состоянии

21:49 10.05.2026 Вс
2 мин
Евгений Рыбчинский в День матери признался, что этот год стал тяжелым для их семьи
aimg Иванна Пашкевич
Жена Юрия Рыбчинского перенесла инсульт: сын супругов рассказал о ее состоянии Евгений Рыбчинский с родителями (фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Поэт и композитор Евгений Рыбчинский в День матери посвятил трогательный пост своей маме Александре Ивановне. Он признался, что этот год стал для семьи непростым, ведь женщина пережила инсульт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Больше интересного: Почему Евгений Рыбчинский "пригрозил" Тоне Матвиенко

Рыбчинский опубликовал семейные фото и рассказал о состоянии мамы.

"В этом году мама перенесла инсульт. Было страшно, но мама осталась в сознании, хотя и значительно ослаблена", - рассказал композитор.

Он отметил, что Александра Ивановна всегда была сильной и особенной женщиной.

По словам композитора, именно она много лет была опорой, музой и хранительницей для своего мужа, легендарного поэта Юрия Рыбчинского.

"Она была и остается настоящей музой и хранительницей. Прекрасная мать, бабушка и прабабушка. Реальный символ сегодняшнего праздника. С Днем матери, мамочка! Люблю тебя!", - добавил он.

Евгений Рыбчинский поделился архивными кадрами (фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi)

Напомним, Евгений Рыбчинский воспитывает четырех сыновей.

В ноябре 2025 года поэт поделился радостной новостью - он стал дедушкой внучки, которая, по его словам, стала первой девочкой в их семье за восемь поколений.

Также известно, что сын легендарного Юрия Рыбчинского ранее перенес несколько операций из-за онкологического заболевания. У поэта диагностировали рак кожи.

Еще больше интересного:

"Вот такая у меня Пасха": украинский блогер попала в больницу с подозрением на микроинсульт

Кравец рассказала о болезни, с которой живет несколько лет

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Звезды шоу-бизнеса Здоровье
Новости
Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"