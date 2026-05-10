Головна » Розваги » Шоу бізнес

Дружина Юрія Рибчинського перенесла інсульт: син подружжя розповів про її стан

21:49 10.05.2026 Нд
Євген Рибчинський у День матері зізнався, що цей рік став важким для їхньої родини
aimg Іванна Пашкевич
Дружина Юрія Рибчинського перенесла інсульт: син подружжя розповів про її стан Євген Рибчинський з батьками (фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi)
Поет і композитор Євген Рибчинський у День матері присвятив зворушливий допис своїй мамі Олександрі Іванівні. Він зізнався, що цей рік став для родини непростим, адже жінка пережила інсульт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Рибчинський опублікував сімейні фото та розповів про стан мами.

"Цьогоріч мама перенесла інсульт. Було страшно, але мама залишилася при тямі, хоча і значно ослаблена", - розповів композитор.

Він наголосив, що Олександра Іванівна завжди була сильною та особливою жінкою.

За словами композитора, саме вона багато років була опорою, музою і берегинею для свого чоловіка, легендарного поета Юрія Рибчинського.

"Вона була і залишається справжньою музою і берегинею. Прекрасна мати, бабуся і прабабуся. Реальний символ сьогоднішнього свята. З Днем матері, матусю! Люблю тебе!", - додав він.

Євген Рибчинський поділився архівними кадрами (фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi)

Нагадаємо, Євген Рибчинський виховує чотирьох синів.

У листопаді 2025 року поет поділився радісною новиною - він став дідусем онучки, яка, за його словами, стала першою дівчинкою в їхній родині за вісім поколінь.

Також відомо, що син легендарного Юрія Рибчинського раніше переніс кілька операцій через онкологічне захворювання. У поета діагностували рак шкіри.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

