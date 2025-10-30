ua en ru
Украинский клуб возглавил Лигу чемпионов по футзалу: результаты стартового тура и видео всех голов

Четверг 30 октября 2025 09:23
Украинский клуб возглавил Лигу чемпионов по футзалу: результаты стартового тура и видео всех голов Фото: ХИТ начал ЛЧ с разгромной победы (instagram.com/fc.xit.kyiv)
Автор: Андрей Костенко

Украинские клубы ХИТ и "Киев Футзал" провели первые поединки в Лиге чемпионов по футзалу.

Как сыграли команды на старте турнира и когда следующие матчи - рассказывает РБК-Украина.

Футзал, Лига чемпионов, группа 8, 1-й тур

ХИТ (Украина) - "Форса" (Северная Македония) - 10:2

"Киев Футзал" (Украина) - "Вргника" (Словения) - 2:2

Впервые два клуба в ЛЧ

Украина впервые в истории представлена в самом престижном еврокубке двумя клубами. В розыгрыше ЛЧ-2025/26 играют чемпион отечественной Экстра-лиги - ХИТ, а также - "Киев Футзал", который сформировался после объединения серебряного и бронзового призеров прошлого чемпионата - "Авроры" и "SkyUp". Оба коллектива представляют столицу.

Во время жеребьевки основного раунда ЛЧ обе украинские команды попали в одну группу, в которой за путевку в 1/8 финала борются с "Форсой" (Северная Македония) и "Вргникой" (Словения). Матчи данной стадии проходят в словенской Любляне.

ХИТ стартовал с разгрома

Первым свое выступление в Лиге чемпионов начал ХИТ, который встречался с "Форсой".

Украинский коллектив имел тотальное преимущество. Первый тайм он завершил со счетом 4:1 в свою пользу, а в итоге добился разгромной победы - 10:2.

Самым результативным в составе чемпионов Украины стал Александр Педяш, который оформил хет-трик. Также отличились Андрей Мельник, Евгений Жук (по два гола), Игорь Чернявский и Владислав Первеев. Еще один гол соперники забили в собственные ворота.

"Киев Футзал" не удержал победу

Во втором матче другой отечественный клуб - "Киев Футзал" провел напряженную встречу со словенской "Вргникой".

Киевляне открыли счет благодаря Николаю Грицине, однако соперник ответил двумя голами. На 36-й минуте бразилец Кайке спас украинский клуб от поражения - 2:2.

Турнирное положение

После первого тура ХИТ единолично лидирует в Группе 8. По итогам группового раунда в плей-офф выйдет лишь победитель квартета.

Турнирная таблица группы 8

  1. ХИТ - 3 очка (мячи - 10:2)
  2. "Киев Футзал" - 1 (2:2)
  3. "Вргника" - 1 (2:2)
  4. "Форса" - 0 (2:10)

Впереди - украинское дерби

Во втором туре ХИТ и "Киев Футзал" сыграют между собой.

Матч состоится 30 октября и стартует в 18:00 по киевскому времени.

Где смотреть ЛЧ

В Украине транслятором поединков самого престижного футзального еврокубка является видеосервис Kyivstar TV.

