Яремчук вернулся в старт "Олимпиакоса" и оформил дубль в Кубке Греции

Среда 29 октября 2025 20:35
UA EN RU
Яремчук вернулся в старт "Олимпиакоса" и оформил дубль в Кубке Греции Роман Яремчук (фото: instagram.com/r.yaremchuk)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук дважды отметился голами в матче третьего раунда Кубка Греции против "Волоса". Благодаря этому "Олимпиакос" одержал уверенную победу со счетом 5:0 и вышел в следующий этап турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Первый выход в "основе" за более чем три месяца

Украинский легионер впервые с конца июля 2025 года вышел на поле в стартовом составе "Олимпиакоса" в поединке, который состоялся 29 октября на стадионе "Георгиос Караискакис".

Яремчук пропустил более двух месяцев на старте сезона из-за травмы, полученной еще в августе. После восстановления он провел три матча греческой Суперлиги, но каждый раз выходил на замену.

В частности, форвард не смог помочь национальной сборной Украины в четырех сентябрьских и октябрьских матчах квалификации на Чемпионат мира-2026.

Дубль за две минуты

Главный тренер "Олимпиакоса" доверил 29-летнему украинцу место в старте на кубковый матч, и тот мгновенно отблагодарил за это. Роман Яремчук стал автором дубля еще до перерыва.

Первый мяч в сезоне-2025/26 украинец забил на 43-й минуте игры, удвоив преимущество хозяев поля (2:0).

Почти сразу, уже через минуту, Яремчук оформил дубль, отличившись эффектным голом.

Получив пас на расстоянии около 25 метров от ворот, он нанес удар в касание, с разворота, без обработки мяча, попав точно в "девятку" ворот голкипера "Волоса" Адебайо Аделейе. Этот гол установил счет 3:0.

Яремчук провел на поле 59 минут, оставив его при счете 4:0. Его команда в итоге победила 5:0.

Следующие матчи

Последний раз до этого матча Яремчук забивал за "Олимпиакос" в официальном поединке еще в финале Кубка Греции сезона 2024/25, когда его команда завоевала трофей, победив "ОФИ Крит" со счетом 2:0.

Следующий поединок "Олимпиакос" проведет уже в рамках чемпионата Греции - 1 ноября, в субботу, против "Ариса". Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали, как Забарный вытащил ПСЖ в чемпионате Франции.

Также читайте о свежем рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира и Украины.

