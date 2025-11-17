Дорофеева заговорила о рождении ребенка и отношениях с экс-мужем Дантесом

Так, в разговоре певица также коротко ответила на другие вопросы о личной жизни и карьере.

Она призналась, что считает себя ревнивой, а также анонсировала работу над англоязычным треком.

Дорофеева подчеркнула, что никогда не делала пластических операций.

Артистка также лаконично прокомментировала и свои отношения с бывшим мужем, певцом Владимиром Дантесом.

Надя призналась, что после развода они не поздравляли друг друга с премьерами песен.

В то же время добавила, что отношения между бывшими вполне могут быть дружескими.

Напомним, Надю Дорофееву и Владимира Дантеса долгое время считали одной из самых красивых и крепких пар украинского шоу-бизнеса.

Они были вместе девять лет, из которых семь - в браке. В 2022 году пара объявила о разводе.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В предыдущих интервью звезда рассказывала, что пыталась спасти отношения около года, но безуспешно.

После расставания она начала встречаться с ресторатором Михаилом Кацуриным, который также развелся с женой Дашей.

Ранее супруги Кацурины и пара Дорофеева-Дантес были близкими друзьями, проводили совместные праздники и часто отдыхали вместе.

Экс-супруги Кацуриных и Дорофеева с Дантесом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Именно тогда между Надей и Михаилом зародились новые чувства.

Для Кацурина брак с Дорофеевой стал третьим. До этого он дважды женился - сперва на Евгении, а затем на Даше, с которой прожил семь лет и воспитал двоих детей.