Дорофєєва заговорила про народження дитини і стосунки з екс-чоловіком Дантесом

Українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що планує стати мамою найближчим часом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на бліц з виконавицею "Так чи ні" на "Радіо Люкс".
Так, у розмові співачка також коротко відповіла на інші запитання про особисте життя й кар’єру.
Вона зізналася, що вважає себе ревнивою, а також анонсувала роботу над англомовним треком.
Дорофєєва наголосила, що ніколи не робила пластичних операцій.
Артистка також лаконічно прокоментувала й свої стосунки з колишнім чоловіком, співаком Володимиром Дантесом.
Надя зізналася, що після розлучення вони не вітали одне одного з прем’єрами пісень.
Водночас додала, що стосунки між колишніми цілком можуть бути дружніми.
Нагадаємо, Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса довгий час вважали однією з найкрасивіших і найміцніших пар українського шоу-бізнесу.
Вони були разом дев’ять років, із яких сім - у шлюбі. У 2022 році пара оголосила про розлучення.
У попередніх інтерв’ю зірка розповідала, що намагалася врятувати стосунки близько року, але безуспішно.
Після розставання вона почала зустрічатися з ресторатором Михайлом Кацуріним, який також розлучився з дружиною Дашею.
Раніше подружжя Кацуріних і пара Дорофєєва-Дантес були близькими друзями, проводили спільні свята та часто відпочивали разом.
Саме тоді між Надею та Михайлом зародилися нові почуття.
Для Кацуріна шлюб із Дорофєєвою став третім. До цього він двічі одружувався - спершу з Євгенією, а згодом із Дашею, з якою прожив сім років і виховав двох дітей.
