Дорофєєва заговорила про народження дитини і стосунки з екс-чоловіком Дантесом

Так, у розмові співачка також коротко відповіла на інші запитання про особисте життя й кар’єру.

Вона зізналася, що вважає себе ревнивою, а також анонсувала роботу над англомовним треком.

Дорофєєва наголосила, що ніколи не робила пластичних операцій.

Артистка також лаконічно прокоментувала й свої стосунки з колишнім чоловіком, співаком Володимиром Дантесом.

Надя зізналася, що після розлучення вони не вітали одне одного з прем’єрами пісень.

Водночас додала, що стосунки між колишніми цілком можуть бути дружніми.

Нагадаємо, Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса довгий час вважали однією з найкрасивіших і найміцніших пар українського шоу-бізнесу.

Вони були разом дев’ять років, із яких сім - у шлюбі. У 2022 році пара оголосила про розлучення.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У попередніх інтерв’ю зірка розповідала, що намагалася врятувати стосунки близько року, але безуспішно.

Після розставання вона почала зустрічатися з ресторатором Михайлом Кацуріним, який також розлучився з дружиною Дашею.

Раніше подружжя Кацуріних і пара Дорофєєва-Дантес були близькими друзями, проводили спільні свята та часто відпочивали разом.

Екс-подружжя Кацуріних і Дорофєєва з Дантесом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Саме тоді між Надею та Михайлом зародилися нові почуття.

Для Кацуріна шлюб із Дорофєєвою став третім. До цього він двічі одружувався - спершу з Євгенією, а згодом із Дашею, з якою прожив сім років і виховав двох дітей.