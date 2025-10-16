ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Секреты красоты Нади Дорофеевой: 6 привычек, которые меняют все

Четверг 16 октября 2025 13:19
UA EN RU
Секреты красоты Нади Дорофеевой: 6 привычек, которые меняют все Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Катерина Собкова

Популярная певица Надя Дорофеева поделилась своими бьюти-привычками - простыми, но эффективными правилами, которые она придерживается в повседневной жизни.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Очищение кожи

"Я ни разу в жизни не ложилась спать накрашенная. Этому меня научила мама - она говорила, что иначе сломаются ресницы. Привычка осталась на всю жизнь. Спасибо, мама!" – поделилась певица.

Водный баланс

Артистка начинает свое утро с теплой воды и отмечает важность правильного питьевого режима.

"Чайочки, матча, лате - это топ, но это совсем другое. Вода - основа всего", - отмечает она.

Качественный сон

По словам Дорофеевой, отдых - ключевой фактор хорошего самочувствия.

"В наших реалиях это звучит смешно, но первое, что советует психолог при любых проблемах - это сон", - говорит артистка.

Спорт

Поддерживать форму Дорофеева успевает даже во время гастролей - певица занимается онлайн с тренером.

"Спорт для меня - лучшее лекарство для головы", - отметила она.

Питание

Певица придерживается гибкого, но дисциплинированного подхода:

  • сладкое - раз в неделю;
  • алкоголь - раз в неделю;
  • фастфуд - раз в месяц.

"Держусь так уже полтора года, и мне очень нравится! Кожа стала более подтянутой - я вижу изменения и радуюсь", - отметила она.

Уход за волосами

Из-за частых укладок волосы сильно страдают, поэтому Надя решила серьезно заняться их восстановлением.

"Купила натуральный уход без вредных составляющих, раз в две недели прохожу реконструкции и делаю маски. И уже вижу результат", - поделилась звезда.

Отметим, что простые привычки, которых Дорофеева придерживается регулярно, помогают ей сохранять не только красоту, но и внутреннюю гармонию.

Певица подчеркивает: главное - прислушиваться к себе и делать то, что действительно доставляет удовольствие.

Секреты красоты Нади Дорофеевой: 6 привычек, которые меняют всеНадя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Надя Дорофеева Красота Тренды
Новости
Киев и ряд областей в Украине ввели экстренные отключения света: полный перечень
Киев и ряд областей в Украине ввели экстренные отключения света: полный перечень
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит