Секреты красоты Нади Дорофеевой: 6 привычек, которые меняют все

Популярная певица Надя Дорофеева поделилась своими бьюти-привычками - простыми, но эффективными правилами, которые она придерживается в повседневной жизни.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Очищение кожи

"Я ни разу в жизни не ложилась спать накрашенная. Этому меня научила мама - она говорила, что иначе сломаются ресницы. Привычка осталась на всю жизнь. Спасибо, мама!" – поделилась певица.

Водный баланс

Артистка начинает свое утро с теплой воды и отмечает важность правильного питьевого режима.

"Чайочки, матча, лате - это топ, но это совсем другое. Вода - основа всего", - отмечает она.

Качественный сон

По словам Дорофеевой, отдых - ключевой фактор хорошего самочувствия.

"В наших реалиях это звучит смешно, но первое, что советует психолог при любых проблемах - это сон", - говорит артистка.

Спорт

Поддерживать форму Дорофеева успевает даже во время гастролей - певица занимается онлайн с тренером.

"Спорт для меня - лучшее лекарство для головы", - отметила она.

Питание

Певица придерживается гибкого, но дисциплинированного подхода:

сладкое - раз в неделю;

алкоголь - раз в неделю;

фастфуд - раз в месяц.

"Держусь так уже полтора года, и мне очень нравится! Кожа стала более подтянутой - я вижу изменения и радуюсь", - отметила она.

Уход за волосами

Из-за частых укладок волосы сильно страдают, поэтому Надя решила серьезно заняться их восстановлением.

"Купила натуральный уход без вредных составляющих, раз в две недели прохожу реконструкции и делаю маски. И уже вижу результат", - поделилась звезда.

Отметим, что простые привычки, которых Дорофеева придерживается регулярно, помогают ей сохранять не только красоту, но и внутреннюю гармонию.

Певица подчеркивает: главное - прислушиваться к себе и делать то, что действительно доставляет удовольствие.

