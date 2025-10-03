Ирина Горовая назвала "конкурентов" Дорофеевой: за кем следит продюсер

Музыкальный продюсер Ирина Горовая объяснила, как относится к конкуренции в украинском шоу-бизнесе. Она призналась, есть ли соперники у Дорофеевой.

Как сообщает РБК-Украина , об этом она рассказала в YouTube-проекте "Критиканти".

Что думает Горовая о "конкурентах" Дорофеевой

На вопрос, считает ли она певицу KOLA конкуренткой своей подопечной, продюсер ответила отрицательно.

"Я не считаю конкурентами, потому что мы в поп-музыке абсолютно все тогда конкуренты. Но есть те, за которыми наблюдаем", - призналась она.

Так, Горовая активно следит за успехами Jerry Heil, MONATIK и Klavdia Petrivna.

"Я наблюдала, конечно, за Клавдией Петровной, потому что она прям взорвалась, а ты такой: "В смысле, да что же такое?" С одной стороны ты радуешься, а с другой..." - поделилась она.

За артистами продюсер наблюдает ради анализа успешных кейсов.

"Я люблю не считать, что это конкуренты, а смотреть, что они классного сделали. Например, Монатика разбираю каждый раз. Прям смотрю, что он и как сделал. У него такая просчитанная история, как по мне", - пояснила она.



Кто такая Ирина Горовая и как работает с Дорофеевой

Она родом из Киева. Родилась 20 декабря 1977 года. Окончила КНУ им. Тараса Шевченко по специальности "Финансы", получила MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

В 2009 году вместе с тогдашним мужем Алексеем Потапенко (Потап) создала продюсерский центр MOZGI Entertainment. В 2022 году сотрудничество с бывшим завершила, а уже в следующем году основала лейбл Pomitni, первой артисткой которого стала DOROFEEVA.

Ирина Горовая и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

В прошлом году продюсер рассказывала, что они работают с Надей на партнерских началах. В интервью Алине Доротюк она говорила, что они подписали договор, в рамках которого прописали все условия.

"Мы определили для себя свои роли. Она отвечает за творческую составляющую, стиль и, конечно, мы советуемся. Я обеспечиваю составляющую с деньгами, процессами, договорами. Создаем стратегию, а потом расходимся по направлениям", - комментировала продюсер.

Что касается Потапа, то они поддерживают связь, ведь имеют общего сына Андрея, которого в августе вместе провожали на учебу в Лондоне.