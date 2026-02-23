ua en ru
Экс-жена Кличко удивила новой профессией: чем теперь зарабатывает на жизнь Наталья Егорова

Понедельник 23 февраля 2026 12:36
Наталья Егорова (фото: instagram.com/natalia_yegorova)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова решила попробовать себя в новом направлении. Женщина теперь занимается саундхилингом и проводит концерты звукового исцеления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы.

Больше интересного: Актер Рудинский взял паузу от съемок и раскрыл причину

Чем сейчас зарабатывает на жизнь Наталья Егорова

После музыкальной карьеры и возвращения в модельный бизнес она решила заняться саундхилингом - практикой, которая, по ее словам, базируется на воздействии звуков и вибраций на эмоциональное состояние человека.

Сейчас Егорова проводит так называемые концерты звукового исцеления. Во время таких событий она использует поющие чаши, гонги, колокольчики, камертоны и собственный голос.

По её словам, эти инструменты помогают работать с вибрациями и энергиями, которые могут способствовать внутренним изменениям человека.

Наталья Егорова (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Еще в октябре 2025 года она начала публиковать в соцсетях фрагменты своих практик.

В частности, Егорова приняла участие в трансформационном мероприятии Comeback for Life.

В своем Instagram она сообщила, что провела концерт звукового исцеления и впервые представила более широкой аудитории то, что называет "эссенциальным пением".

"Это форма пения, которая происходит в данный момент - когда вы отступаете в сторону и позволяете чистому потоку света, любви и звука протекать сквозь вас. Без контроля, без ожиданий - только присутствие и вибрация", - отметила она.

Наталья также объяснила, что, по её мнению, звук и так называемый "язык света" могут помогать человеку работать со страхами и сильными эмоциями.

Она добавила, что нынешний этап в ее жизни стал результатом длительной внутренней работы и своеобразным переходом к новому периоду.

Напомним, в 2024 году Наталья Егорова сообщила о возвращении в модельную индустрию.

В 49 лет она подписала контракт с агентством MGM Models и заявила, что модели зрелого возраста пользуются спросом среди классических и люксовых брендов.

Тогда она призвала женщин не бояться перемен и начинать новые дела в любом возрасте. По ее словам, зрелая женщина "излучает доверие".

В детстве Наталья занималась гимнастикой и синхронным плаванием. Впоследствии она построила карьеру в модельном бизнесе, а также создала музыкальный проект Addicted to...

Наталья Егорова (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

В браке с Виталием Кличко, заключенном в 1997 году, у супругов родилось трое детей.

В 2000 году появился сын Егор-Дэниел, в 2002 году - дочь Елизавета-Виктория, а в 2005 году - сын Максим.

