Чудо-гол Малиновского признали лучшим в Серии А: видео шедевра
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский получил индивидуальное признание в Италии. Его мяч в ворота "Болоньи" официально признали лучшим голом Серии А по итогам января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х итальянской лиги.
Невероятный выстрел со штрафного
32-летний хавбек отличился в матче 23-го тура чемпионата Италии против "Болоньи". Малиновский вышел на поле после перерыва при счете 0:2, а уже на 62-й минуте начал камбэк своей команды.
Украинец эффектно исполнил стандарт и пушечным ударом с дальней дистанции прошил вратаря соперников. Мяч стал переломным в игре и добавил "грифонам" уверенности.
Именно этот гол Серия А признала лучшим в январе.
Гол, запустивший камбэк
После точного выстрела Малиновского "Дженоа" перехватила инициативу и совершила впечатляющий рывок. Генуэзцы сумели отыграться с 0:2 и вырвали победу со счетом 3:2.
Таким образом, мяч украинца стал не только красивым, но и ключевым с турнирной точки зрения.
Стабильная роль лидера
В январе Малиновский был одним из самых полезных игроков команды. За месяц он записал на свой счет 2 гола и 2 ассиста в шести матчах.
Всего в текущем сезоне украинец провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Сейчас "Дженоа" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. Свой следующий матч генуэзцы проведут 7 февраля на домашнем стадионе против "Наполи".
