ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Чудо-гол Малиновского признали лучшим в Серии А: видео шедевра

Четверг 05 февраля 2026 17:35
UA EN RU
Чудо-гол Малиновского признали лучшим в Серии А: видео шедевра Руслан Малиновский (фото: instagram.com/malinovskyi_18)
Автор: Андрей Костенко

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский получил индивидуальное признание в Италии. Его мяч в ворота "Болоньи" официально признали лучшим голом Серии А по итогам января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х итальянской лиги.

Невероятный выстрел со штрафного

32-летний хавбек отличился в матче 23-го тура чемпионата Италии против "Болоньи". Малиновский вышел на поле после перерыва при счете 0:2, а уже на 62-й минуте начал камбэк своей команды.

Украинец эффектно исполнил стандарт и пушечным ударом с дальней дистанции прошил вратаря соперников. Мяч стал переломным в игре и добавил "грифонам" уверенности.

Именно этот гол Серия А признала лучшим в январе.

Гол, запустивший камбэк

После точного выстрела Малиновского "Дженоа" перехватила инициативу и совершила впечатляющий рывок. Генуэзцы сумели отыграться с 0:2 и вырвали победу со счетом 3:2.

Таким образом, мяч украинца стал не только красивым, но и ключевым с турнирной точки зрения.

Стабильная роль лидера

В январе Малиновский был одним из самых полезных игроков команды. За месяц он записал на свой счет 2 гола и 2 ассиста в шести матчах.

Всего в текущем сезоне украинец провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Сейчас "Дженоа" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. Свой следующий матч генуэзцы проведут 7 февраля на домашнем стадионе против "Наполи".

Ранее мы сообщили, что Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" уже этим летом.

Также мы писали, что "Рома" вычеркнула Довбика из заявки на Лигу Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат Италии
Новости
Более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день
Более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ