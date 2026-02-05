Диво-гол Маліновського визнали найкращим у Серії А: відео шедевру

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський отримав індивідуальне визнання в Італії. Його м’яч у ворота "Болоньї" офіційно визнали найкращим голом Серії А за підсумками січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х італійської ліги .

Неймовірний постріл зі штрафного

32-річний хавбек відзначився у матчі 23-го туру чемпіонату Італії проти "Болоньї". Малиновський вийшов на поле по перерві за рахунку 0:2, а вже на 62-й хвилині розпочав камбек своєї команди.

Українець ефектно виконав стандарт і гарматним ударом із дальньої дистанції прошив воротаря суперників. М’яч став переломним у грі та додав "грифонам" впевненості.

Саме цей гол Серія А визнала найкращим у січні.

Гол, що запустив камбек

Після влучного пострілу Малиновського "Дженоа" перехопила ініціативу та здійснила вражаючий ривок. Генуезці зуміли відігратися з 0:2 і вирвали перемогу з рахунком 3:2.

Таким чином, м'яч українця став не лише красивим, а й ключовим із турнірної точки зору.

Стабільна роль лідера

У січні Малиновський був одним із найкорисніших гравців команди. За місяць він записав на свій рахунок 2 голи та 2 асисти у шести матчах.

Загалом у поточному сезоні українець провів 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 4 м’ячі та віддав 3 результативні передачі.

Наразі "Дженоа" посідає 14-те місце в турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч генуезці проведуть 7 лютого на домашньому стадіоні проти "Наполі".