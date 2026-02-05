Конец эры Гвардиолы? Тренер "Сити" решит судьбу клуба уже этим летом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может покинуть английский клуб уже этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Тренер на распутье

По информации британского издания, в лагере "горожан" сохраняется значительная неопределенность относительно будущего испанского специалиста, а окончательное решение планируют принять ближе к завершению сезона.

В то же время, даже если Гвардиола решит остаться, он, вероятно, не будет продлевать действующий контракт, который рассчитан до 2027 года.

Сейчас "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 47 очков после 24 матчей.

Кроме того, команда продолжает борьбу на всех фронтах: вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, финал Кубка английской лиги и 1/16 финала Кубка Англии.

Гвардиола в МС: что известно

Отметим, что 55-летний Гвардиола возглавляет "Сити" с 2016 года и за это время превратил клуб в одну из сильнейших команд мира.

Под его руководством "Манчестер Сити" шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок страны, четыре раза - Кубок лиги и трижды - Суперкубок Англии.

Пиковым стал 2023 год: тогда "горожане" выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Обсуждают потенциальных преемников

Неопределенность вокруг будущего Гвардиолы уже вызывает вопросы у экспертов и болельщиков. Многие считают, что возможный уход тренера может стать переломным моментом в истории клуба, учитывая его влияние на стиль игры, состав команды и трансферную политику.

В то же время в футбольной среде уже активно обсуждают потенциальных преемников, среди которых фигурируют имена известных европейских специалистов.

Позиция клуба

Сам клуб официальных комментариев пока не предоставлял, однако источники утверждают, что переговоры с Гвардиолой ведутся на самом высоком уровне.

Так или иначе, летнее решение наставника определит, продолжится ли эра доминирования "Сити" под руководством одного из самых успешных тренеров современности, или клубу придется искать нового лидера, способного сохранить статус европейского гранда.