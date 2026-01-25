ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Роскошный гол Малиновского принес "Дженоа" победу в Серии А: видео настоящего шедевра

Воскресенье 25 января 2026 19:48
UA EN RU
Роскошный гол Малиновского принес "Дженоа" победу в Серии А: видео настоящего шедевра Руслан Малиновский (фото: x.com/GenoaCFC)
Автор: Андрей Костенко

"Дженоа" с голом Руслана Малиновского одержала важнейшую волевую победу над "Болоньей" в матче 22-го тура Серии А. Поединок имел ключевое значение для команды украинца, которая лишь в предыдущем туре покинула зону вылета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Неудачный старт генуэзцев

Первый тайм сложился для команды из Генуи, которая принимала соперников на своем поле, непросто. Действующий обладатель Кубка Италии вышел вперед благодаря точному удару Фергюсона.

В начале второй половины встречи "Болонья" удвоила преимущество - мяч в собственные ворота срезал игрок "Дженоа" Отоа. Ситуация, впрочем, быстро изменилась, когда гости остались в меньшинстве после удаления польского вратаря Скорупского.

Выход Малиновского и начало камбэка

При счете 0:2 наставник "Дженоа" выпустил на поле Малиновского, который прервал серию из восьми матчей в стартовом составе и появился на поле на 55-й минуте.

Уже через семь минут украинец начал камбэк команды - мощным ударом со штрафного отправил мяч в "девятку". Этот гол стал для Малиновского первым за полтора месяца и третьим в текущем сезоне Серии А.

Далее, на 78-й минуте нападающий "Дженоа" Экубан сравнял счет. В конце матча Малиновский имел шанс оформить дубль, однако его удар парировал голкипер "Болоньи".

Победную точку поставил Жуниор Мессиас, который забил решающий мяч на 90+1-й минуте - 3:2 в пользу "Дженоа".

Турнирное положение "Дженоа"

После победы команда украинца поднялась на 13-е место в турнирной таблице Серии А, имея 23 очка.

Следующий матч в чемпионате Италии генуэзцы проведут против "Лацио". Поединок состоится в пятницу, 30 января.

Ранее мы сообщили, что сборная Украины получит неожиданное усиление перед битвой за ЧМ-2026 со Швецией.

Также узнайте, сколько времени будет вне игры Артем Довбик после операции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат Италии
Новости
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света