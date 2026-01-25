Роскошный гол Малиновского принес "Дженоа" победу в Серии А: видео настоящего шедевра

"Дженоа" с голом Руслана Малиновского одержала важнейшую волевую победу над "Болоньей" в матче 22-го тура Серии А. Поединок имел ключевое значение для команды украинца, которая лишь в предыдущем туре покинула зону вылета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Неудачный старт генуэзцев

Первый тайм сложился для команды из Генуи, которая принимала соперников на своем поле, непросто. Действующий обладатель Кубка Италии вышел вперед благодаря точному удару Фергюсона.

В начале второй половины встречи "Болонья" удвоила преимущество - мяч в собственные ворота срезал игрок "Дженоа" Отоа. Ситуация, впрочем, быстро изменилась, когда гости остались в меньшинстве после удаления польского вратаря Скорупского.

Выход Малиновского и начало камбэка

При счете 0:2 наставник "Дженоа" выпустил на поле Малиновского, который прервал серию из восьми матчей в стартовом составе и появился на поле на 55-й минуте.

Уже через семь минут украинец начал камбэк команды - мощным ударом со штрафного отправил мяч в "девятку". Этот гол стал для Малиновского первым за полтора месяца и третьим в текущем сезоне Серии А.

Далее, на 78-й минуте нападающий "Дженоа" Экубан сравнял счет. В конце матча Малиновский имел шанс оформить дубль, однако его удар парировал голкипер "Болоньи".

Победную точку поставил Жуниор Мессиас, который забил решающий мяч на 90+1-й минуте - 3:2 в пользу "Дженоа".

Турнирное положение "Дженоа"

После победы команда украинца поднялась на 13-е место в турнирной таблице Серии А, имея 23 очка.

Следующий матч в чемпионате Италии генуэзцы проведут против "Лацио". Поединок состоится в пятницу, 30 января.