Роскошный гол Малиновского принес "Дженоа" победу в Серии А: видео настоящего шедевра
"Дженоа" с голом Руслана Малиновского одержала важнейшую волевую победу над "Болоньей" в матче 22-го тура Серии А. Поединок имел ключевое значение для команды украинца, которая лишь в предыдущем туре покинула зону вылета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Неудачный старт генуэзцев
Первый тайм сложился для команды из Генуи, которая принимала соперников на своем поле, непросто. Действующий обладатель Кубка Италии вышел вперед благодаря точному удару Фергюсона.
В начале второй половины встречи "Болонья" удвоила преимущество - мяч в собственные ворота срезал игрок "Дженоа" Отоа. Ситуация, впрочем, быстро изменилась, когда гости остались в меньшинстве после удаления польского вратаря Скорупского.
Выход Малиновского и начало камбэка
При счете 0:2 наставник "Дженоа" выпустил на поле Малиновского, который прервал серию из восьми матчей в стартовом составе и появился на поле на 55-й минуте.
Уже через семь минут украинец начал камбэк команды - мощным ударом со штрафного отправил мяч в "девятку". Этот гол стал для Малиновского первым за полтора месяца и третьим в текущем сезоне Серии А.
Далее, на 78-й минуте нападающий "Дженоа" Экубан сравнял счет. В конце матча Малиновский имел шанс оформить дубль, однако его удар парировал голкипер "Болоньи".
Победную точку поставил Жуниор Мессиас, который забил решающий мяч на 90+1-й минуте - 3:2 в пользу "Дженоа".
Турнирное положение "Дженоа"
После победы команда украинца поднялась на 13-е место в турнирной таблице Серии А, имея 23 очка.
Следующий матч в чемпионате Италии генуэзцы проведут против "Лацио". Поединок состоится в пятницу, 30 января.
