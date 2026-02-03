"Рома" вычеркнула Довбика: итальянский клуб не рассчитывает на украинца в европейском турнире

Форвард сборной Украины Артем Довбик не сыграет за итальянскую "Рому" в Лиге Европы сезона-2025/26. Римский клуб исключил украинца из официальной заявки на турнир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Romanista .

Изменения в заявке

После закрытия трансферного окна УЕФА позволяет командам внести до трех изменений в Список А для еврокубков, заменив травмированных игроков или тех, кто покинул клуб. "Волки" воспользуются этой опцией.

По данным источника, из списка на Лигу Европы убрали Довбика и вингера Леона Бэйли. Ямаец выступал за римлян на правах аренды и уже вернулся в английскую "Астон Виллу".

Вместо них в заявку попали новички: нидерландский форвард Донниелл Мален (аренда из "Астон Виллы") и испанский вингер Брайан Сарагоса (аренда из "Баварии"). Еще один вакантный слот могут получить Робиниу Ваш или Лоренцо Вентурино.

Почему Довбик не будет играть

Украинский нападающий продолжает восстановление после тяжелой травмы - разрыва мышечно-сухожильного аппарата левого бедра.

Футболист уже перенес операцию и, по прогнозам врачей, пропустит более двух месяцев. Существует риск, что он не вернется на поле до конца сезона.

Таким образом, по крайней мере в еврокубках Довбик точно не сыграет.

Отметим, что в основном этапе Лиги Европы "волки" заняли восьмое место и напрямую пробились в 1/8 финала.

Как украинец выступает за "Рому"

Артем присоединился к "Роме" летом 2024 года из "Жироны", где стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Римляне заплатили за трансфер около 30 млн евро, а контракт форварда рассчитан до лета 2029 года.

В дебютном сезоне Довбик стал лучшим снайпером команды: 17 голов и 4 ассиста - в 45-ти матчах.

В текущей кампании статистика скромнее: три мяча и две результативные передачи в 17-ти встречах.