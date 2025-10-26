Трубин повторил украинский рекорд в Португалии, у Судакова - первый юбилей

В матче 9-го тура чемпионата Португалии столичная "Бенфика" разбила "Ароку" (5:0). В игре приняли участие и украинские легионеры "орлов" Анатолий Трубин и Георгий Судаков - для обоих поединок стал историческим.

Трубин повторил рекорд

Голкипер "Бенфики" повторил украинский рекорд по количеству матчей в чемпионате Португалии - поединок с "Арокой" стал для него 67-м в турнире.

По этому показателю он сравнялся с экс-полузащитником сборной Украины Сергеем Кандауровым, который в свое время также защищал цвета "Бенфики". В 1997-2001 годах воспитанник харьковского футбола провел за "орлов" 67 игр в португальской лиге, в которых отметился 12-ю голами.

Матчи украинцев в чемпионате Португалии

67 - Сергей Кандауров ("Бенфика")

67 - Анатолий Трубин ("Бенфика")

37 - Богдан Милованов ("Арока")

26 - Орест Лебеденко (23 - "Визела", 3 - "Витория")

25 - Роман Яремчук ("Бенфика")

9 - Сергей Ателькин ("Боавишта")

8 - Валерий Бондаренко ("Витория")

7 - Дмитрий Ярчук ("Эштурил")

6 - Георгий Судаков ("Бенфика")

Первый юбилей Судакова

Что касается Судакова, для него матч с "Арокой" стал первым юбилеем в составе "Бенфики". Полузащитник провел за "орлов" 10-й поединок во всех турнирах.

Он стал четвертым украинским футболистом в истории "Бенфики", который сыграл 10 матчей за клуб. Кроме шести поединков в первенстве страны, он провел три матча в Лиге чемпионов и один - в Кубке Португалии.

Этот показатель пока скромный на уровне достижений других украинцев, которые защищали цвета португальского гранда. Но не забывайте, что Судаков находится в клубе всего два месяца.

Матчи украинцев за "Бенфику" во всех турнирах

114 - Анатолий Трубин

81 - Сергей Кандауров

47 - Роман Яремчук

10 - Георгий Судаков

После 9-ти туров чемпионата Португалии, "Бенфика" идет второй в турнирной таблице, уступая одним баллом лидеру - "Порту".