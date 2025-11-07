"Динамо" против неожиданного конкурента и другие матчи 12 тура УПЛ - когда и где смотреть

7 ноября стартует 12-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа рассчитана на три дня.

Старт в Тернополе

В пятницу, 7 ноября, состоится две встречи. В 15:30 "Эпицентр" из Каменец-Подольского на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе примет столичную "Оболонь". А в 18:00 "Кудривка" в Киеве на "Оболонь Арене" сыграет с ковалевским "Колосом".

Три игры запланированы на субботу, 8 ноября. В 13:00 харьковский "Металлист 1925" в Житомире встретится с луганской "Зарей". В 15:30 в Ровно местный "Верес" примет львовский "Рух". А в 18:00 "Карпаты" на львовском стадионе "Украина" проведут матч против криворожского "Кривбасса".

День лидеров

В воскресенье, 9 ноября, состоятся три поединка с участием команд лидирующей группы. В 13:00 житомирское "Полесье" на выезде померяется силами с "Александрией".

В 15:30 в Киеве на арене имени Валерия Лобановского состоится центральное противостояние тура между столичным "Динамо" и черкасским ЛНЗ. Оба соперника имеют по 20 очков, поэтому в очном противостоянии разыграют вторую строчку в турнирной таблице.

Завершится тур в 18:00 на "Арене Львов", где лидер - "Шахтер" будет принимать команду, занимающую последнее место - "Полтаву".

Перечень матчей 12-го тура УПЛ

Пятница, 7 ноября

15:30. "Эпицентр" - "Оболонь"

18:00. "Кудривка" - "Колос"

Суббота, 8 ноября

13:00. "Металлист 1925" - "Заря"

15:30. "Верес" - "Рух"

18:00. "Карпаты" - "Кривбасс"

Воскресенье, 9 ноября

13:00. "Александрия" - "Полесье"

15:30. "Динамо" - ЛНЗ

18:00. "Шахтер" - "Полтава"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.