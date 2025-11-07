"Динамо" проти несподіваного конкурента та інші матчі 12 туру УПЛ - коли і де дивитися

7 листопада стартує 12-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма розрахована на три дні.

Старт у Тернополі

У п'ятницю, 7 листопада, відбудеться дві зустрічі. О 15:30 "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі прийме столичну "Оболонь". А о 18:00 "Кудрівка" в Києві на "Оболонь Арені" зіграє з ковалівським "Колосом".

Три гри заплановані на суботу, 8 листопада. О 13:00 харківський "Металіст 1925" у Житомирі зустрінеться з луганською "Зорею". О 15:30 у Рівному місцевий "Верес" прийме львівський "Рух". А о 18:00 "Карпати" на львівському стадіоні "Україна" проведуть матч проти криворізького "Кривбаса".

День лідерів

У неділю, 9 листопада, відбудуться три поєдинки за участю команд лідируючої групи. О 13:00 житомирське "Полісся" на виїзді поміряється силами з "Олександрією".

О 15:30 в Києві на арені імені Валерія Лобановського відбудеться центральне протистояння туру між столичним "Динамо" та черкаським ЛНЗ. Обидва суперника мають по 20 очок, тож у очному протистоянні розіграють другу сходинку в турнірній таблиці.

Завершиться тур о 18:00 на "Арені Львів", де лідер – "Шахтар" прийматиме команду, що посідає останнє місце – "Полтаву".

Перелік матчів 12-го туру УПЛ

П'ятниця, 7 листопада

15:30. "Епіцентр" – "Оболонь"

18:00. "Кудрівка" – "Колос"

Субота, 8 листопада

13:00. "Металіст 1925" – "Зоря"

15:30. "Верес" – "Рух"

18:00. "Карпати" – "Кривбас"

Неділя, 9 листопада

13:00. "Олександрія" – "Полісся"

15:30. "Динамо" – ЛНЗ

18:00. "Шахтар" – "Полтава"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.