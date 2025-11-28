"Без давления и взяток". Столичный ТЦК рассказал о мобилизации легенды "Динамо"
Бывший игрок киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Денис Гармаш мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Киевского городского ТЦК и СП.
Заявление ТЦК
В пресс-службе столичного ТЦК заявили, что в сети распространяется манипулятивная информация о якобы жестком задержании Гармаша и вымогательстве у него взятки.
"В Печерский РТЦК и СП города Киева Национальной полицией был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва он не имел", - говорится в сообщении.
В ТЦК объяснили, что никаких неправомерных действий в отношении спортсмена не осуществлялось, а жалоб от самого Гармаша не поступало.
Футболист присоединился к ВСУ
В сообщении также отмечается, что после прохождения военно-врачебной комиссии и консультации с рекрутерами экс-футболист выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных сил Украины.
ТЦК отметил, что информация об инциденте с задержанием распространяется в искаженном виде и призвал проверять источники и не распространять фейки.
Кто такой Денис Гармаш
35-летний уроженец поселка Меловое (Луганская область). Воспитанник луганского футбола и столичного РВУФК.
Львиную часть карьеры провел в "Динамо", за которое выступал с 2007 до 2023 года. В составе "бело-синих" в различных турнирах провел 360 матчей, забил 54 гола. Вместе с киевлянами трижды становился чемпионом Украины (2015, 2016, 2021), трижды - обладателем Кубка Украины (2014, 2015, 2021) и 4 раза - обладателем Суперкубка (2011, 2016, 2018, 2019).
В 2011-2021 годах выступал за сборную Украины. Сыграл в составе национальной команды 31 матч, забил 2 гола.
Последним клубом футболиста был ФК "Лесное", который в ноябре был исключен из состава участников Второй лиги из-за того, что команда дважды не явилась на матч чемпионата Украины в связи с финансовыми проблемами.
