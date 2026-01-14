ua en ru
Дерюгина раскрыла, что писала ей любовница Путина во время войны: "Люди вообще без мозгов"

Среда 14 января 2026 11:54
Дерюгина раскрыла, что писала ей любовница Путина во время войны: "Люди вообще без мозгов" Ирина Дерюгина и Алина Кабаева (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская гимнастка Ирина Дерюгина рассказала, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину получила неожиданное сообщение от российской гимнастки Алины Кабаевой, которую называют вероятной любовницей Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украинской федерации гимнастики Дмитрию Гордону.

По словам Дерюгиной, Кабаева и ее наставница, главный тренер сборной РФ Ирина Винер прислали поздравления ее маме с днем рождения уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Самое страшное было - 16 марта. Я получила поздравления маме с днем рождения от Кабаевой и от этой, Винер. Люди вообще без мозгов", - рассказывает тренер.

Дерюгина раскрыла, что писала ей любовница Путина во время войны: &quot;Люди вообще без мозгов&quot;Алина Кабаева и Ирина Винер (фото: российские СМИ)

Также Ирина прокомментировала слухи о знакомстве Алины Кабаевой с российским диктатором Владимиром Путиным.

По ее словам, она не была свидетелем этой истории, однако предположила, что ключевую роль в этом могла сыграть именно Ирина Винер.

"Это не ко мне вопрос. Это к Винер. Наверное, она и познакомила", - сказала гимнастка, добавив, что "мама Винер знакомила всех".

Отдельно тренер подчеркнула, что не хочет углубляться в тему личной жизни российских спортсменок и воспринимает ее как постороннюю.

Говоря о Путине, Дерюгина эмоционально отметила, что никогда не видела его лично и не имеет такого желания.

Кроме того, Дерюгина подтвердила, что в советском и российском спорте было распространено явление, когда влиятельные мужчины пытались сблизиться с известными гимнастками.

При этом, по ее словам, тренеры не могут контролировать личный выбор спортсменок вне тренировочного зала.

В конце спортсменка добавила, что никогда не использовала внешность как инструмент для карьеры, а всегда концентрировалась на развитии художественной гимнастики и организации соревнований, в частности международного уровня в Украине.

