Дерюгіна розкрила, що писала їй коханка Путіна під час війни: "Люди взагалі без мізків"
Відома українська гімнастка Ірина Дерюгіна розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну отримала несподіване повідомлення від російської гімнастки Аліни Кабаєвої, яку називають імовірною коханкою Володимира Путіна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президентки Української федерації гімнастики Дмитру Гордону.
За словами Дерюгіної, Кабаєва та її наставниця, головна тренерка збірної РФ Ірина Вінер надіслали привітання її мамі з днем народження вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Найстрашніше було - 16 березня. Я отримала привітання мамі з днем народження від Кабаєвої і від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків", - розповідає тренер.
Аліна Кабаєва та Ірина Вінер (фото: російські ЗМІ)
Також Ірина прокоментувала чутки про знайомство Аліни Кабаєвої з російським диктатором Володимиром Путіним.
За її словами, вона не була свідком цієї історії, однак припустила, що ключову роль у цьому могла зіграти саме Ірина Вінер.
"Це не до мене питання. Це до Вінер. Напевно, вона і познайомила", - сказала гімнастка, додавши, що "мама Вінер знайомила всіх".
Окремо тренерка наголосила, що не хоче заглиблюватися у тему особистого життя російських спортсменок і сприймає її як сторонню.
Говорячи про Путіна, Дерюгіна емоційно зазначила, що ніколи не бачила його особисто й не має такого бажання.
Крім того, Дерюгіна підтвердила, що в радянському та російському спорті було поширеним явище, коли впливові чоловіки намагалися зблизитися з відомими гімнастками.
Водночас, за її словами, тренери не можуть контролювати особистий вибір спортсменок поза тренувальним залом.
Наприкінці спортсменка додала, що ніколи не використовувала зовнішність як інструмент для кар’єри, а завжди концентрувалася на розвитку художньої гімнастики та організації змагань, зокрема міжнародного рівня в Україні.
