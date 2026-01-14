ua en ru
Дерюгіна розкрила, що писала їй коханка Путіна під час війни: "Люди взагалі без мізків"

Середа 14 січня 2026 11:54
UA EN RU
Дерюгіна розкрила, що писала їй коханка Путіна під час війни: "Люди взагалі без мізків" Ірина Дерюгіна і Аліна Кабаєва (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська гімнастка Ірина Дерюгіна розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну отримала несподіване повідомлення від російської гімнастки Аліни Кабаєвої, яку називають імовірною коханкою Володимира Путіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президентки Української федерації гімнастики Дмитру Гордону.

За словами Дерюгіної, Кабаєва та її наставниця, головна тренерка збірної РФ Ірина Вінер надіслали привітання її мамі з днем народження вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Найстрашніше було - 16 березня. Я отримала привітання мамі з днем народження від Кабаєвої і від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків", - розповідає тренер.

Дерюгіна розкрила, що писала їй коханка Путіна під час війни: &quot;Люди взагалі без мізків&quot;Аліна Кабаєва та Ірина Вінер (фото: російські ЗМІ)

Також Ірина прокоментувала чутки про знайомство Аліни Кабаєвої з російським диктатором Володимиром Путіним.

За її словами, вона не була свідком цієї історії, однак припустила, що ключову роль у цьому могла зіграти саме Ірина Вінер.

"Це не до мене питання. Це до Вінер. Напевно, вона і познайомила", - сказала гімнастка, додавши, що "мама Вінер знайомила всіх".

Окремо тренерка наголосила, що не хоче заглиблюватися у тему особистого життя російських спортсменок і сприймає її як сторонню.

Говорячи про Путіна, Дерюгіна емоційно зазначила, що ніколи не бачила його особисто й не має такого бажання.

Крім того, Дерюгіна підтвердила, що в радянському та російському спорті було поширеним явище, коли впливові чоловіки намагалися зблизитися з відомими гімнастками.

Водночас, за її словами, тренери не можуть контролювати особистий вибір спортсменок поза тренувальним залом.

Наприкінці спортсменка додала, що ніколи не використовувала зовнішність як інструмент для кар’єри, а завжди концентрувалася на розвитку художньої гімнастики та організації змагань, зокрема міжнародного рівня в Україні.

