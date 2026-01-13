ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Экс-солистка YUKO раскрыла, почему до сих пор не получила украинский паспорт

Вторник 13 января 2026 17:26
UA EN RU
Экс-солистка YUKO раскрыла, почему до сих пор не получила украинский паспорт Юлия Юрина до сих пор не получила украинский паспорт (фото: instagram.com/yurina_yuyu)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Уже несколько лет певица Юлия Юрина, известная по участию в группе YUKO, борется за получение украинского гражданства. Певица призналась, что мешает получить желанный паспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артистки BLIK.

Почему Юлия Юрина до сих пор не получила украинский паспорт

Певица, которая родом из Кубани, переехала в Украину в 2012 году, поет на украинском и занимается волонтерством. В то же время уже длительное время пытается оформить украинское гражданство, но бюрократические трудности и война мешают.

Так, Юлия несколько раз подавала документы в Государственную миграционную службу Украины, где ей постоянно говорили, что нужны еще бумаги.

"Пока я их делала, принимали новые правила и все начиналось снова. Далее я уже настолько замучила миграционщиков, что они выложили у себя на Facebook, каким образом Юлия Юрина может получить гражданство. Там всего 4 пункта. Одним из них является пункт о государственном интересе для Украины", - рассказала она.

По словам артистки, в ее конкретном случае за нее должно поручиться Министерство культуры Украины. Она несколько раз обращалась с соответствующим запросом, на что получила "промежуточный" ответ.

"Было написано, что моим вопросом занимаются "заинтересованные" органы. И что мне позже еще напишут. С тех пор ничего нового", - поделилась она.

Экс-солистка YUKO раскрыла, почему до сих пор не получила украинский паспортЮрина о получении гражданства (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Как обращалась к депутатам

Юлия даже просила о помощи у нардепов и чиновников, но пока что ситуация неизменна.

"Некоторые из них обещали это сделать (подать запрос в Минкульт - ред), чтобы сдвинуть эту историю с места. Наверное, если я физическое лицо, то меня можно проигнорировать. Если же запрос поступает уже от нардепа, то его уже невозможно проигнорировать и надо дать официальный ответ", - пояснила она.

В то же время пока положительными сдвигами артистка похвастаться не может. Все на паузе. Последний раз она обращалась с просьбами о помощи в декабре 2025-го.

"До сих пор тишина. Мне давали номера разных чиновников из Министерства культуры. Они мне все время говорили, что бы я перезвонила на следующий день. Поэтому текущее мое состояние получения гражданства - это "перезвоните завтра", - подытожила она.

Ранее Юрина рассказала о причине развода с мужем и дала совет парам.

Что известно об экс-солистке YUKO

Юрина с 2012-го живет в Украине и активно популяризирует аутентичный фольклор через свое творчество, в частности в группе YUKO. Она активно поддерживает страну, в которой живет, занимается волонтерством и даже сожгла российский паспорт в клипе на песню "Чорна хмара". Сейчас артистка развивает сольную карьеру и дальше борется за получение гражданства.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году