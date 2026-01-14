Дерюгина назвала причину развода с Блохиным, с которым прожила 19 лет: "Что-то пошло не так"

Президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина откровенно рассказала о разводе с легендарным украинским футболистом Олегом Блохиным, с которым прожила в браке 19 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью тренера Дмитрию Гордону.

Во время разговора журналист напрямую поинтересовался, что стало причиной разрыва гимнастки с Блохиным.

В ответ Дерюгина дала короткое, но красноречивое объяснение.

"У него родились дети", - пояснила она.

При этом Ирина подчеркнула, что именно она стала инициатором развода.

По ее словам, она не могла отказаться от любимого дела и спорта, который был для нее ключевым в жизни.

"Я не могла бросить гимнастику. Я бросить не могла. Вот и все. У Олега был сложный характер. Он должен, во-первых, обязательно днем спать. Вот это немножко сложности давало. Ну, я не хочу сейчас уже об этом - уже это прошло, уже ушло", - сказала тренер.

Ирина Дерюгина (скриншот)

Также Дерюгина призналась, что процесс развода был для нее эмоциональным и болезненным - в частности, она переживала это со слезами.

Знаменитость объяснила, что на сложность отношений влияли не только бытовые моменты, но и общее напряжение в жизни пары.

"Да все было, все было. Просто мне хотелось, чтобы, понимаете, как-то в футболе же не всегда получается. Я так как-то так шла вверх. У меня нормально все шло, а у него не все получалось. Держать это все было очень сложно. Эмоционально это все было очень сложно. Вот поэтому каждый человек в какой-то момент себе что-то позволяет, и что-то, видимо, пошло не так. Вот и все", - заявила она.

Олег Блохин (фото: Википедия)

После расставания, признается Ирина, было время, когда она жалела об этом решении.

Заслуженный мастер спорта СССР предположила, что, возможно, в определенный момент не хватило терпения и взаимной поддержки.

"Жалела, да, жалела. Возможно, не хватило немножко выдержки, возможно, немножко мозгов не хватило. В семье нужно давать друг другу что-то. Не может это быть односторонне. Мне тоже нужно что-то было получать взаимно, понимаете? А у меня этого не получалось", - сказала судья.

Отдельно Дерюгина отметила, что сейчас не поддерживает общение ни с бывшим мужем, ни с его второй женой Анжелой.

По ее словам, их общая дочь - тренер Ириша Блохина - также прекратила контакты с отцом.

Напомним, Ирина Дерюгина и Олег Блохин поженились в 1980 году, а уже через три года у них родилась дочь Ирина, которую близкие ласково называют Иришей. Их брак длился 19 лет.

После развода супругам не удалось сохранить теплые отношения.

Впоследствии Блохин создал новую семью с женщиной по имени Анжела и стал отцом еще двоих детей.