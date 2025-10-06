47-летняя украинская актриса во второй раз стала мамой: фото и подробности
В семье украинского актера и военнослужащего Владимира Ращука произошло радостное событие - его супруга, актриса Виктория Билан-Ращук родила второго ребенка.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
Виктория Билан-Ращук и Владимир Ращук стали родителями
Радостное событие произошло вчера, 5 октября. У пары родился сын, которого назвали необычным именем Ярема.
"5.10.2025. Ращук Ярема Владимирович", - написала Виктория в сети.
Также она опубликовала трогательное фото с крошечной ручкой.
Виктория Билан-Ращук показала новорожденного сына (фото: instagram.com/vikki.bilan)
"Сыночек, спасибо, что выбрал нас со своими родителями! Люблю тебя безгранично, моя Вселенная. P.S. Как долго мы ждали тебя, Яремчик", - отметила актриса.
Как отреагировали в сети
Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать новость о пополнении:
- "Викуля, поздравляю! Счастливой судьбы сыну под мирным небом. Обнимаю тебя! Наслаждайся каждой секундой", - написала Лилия Ребрик
- "Какое счастье! Поздравляем! Пусть малыш растет здоровым и счастливым!" - отметил Юрий Горбунов
- "Викуля! Какое счастье! Настоящее счастье. Божьей защиты вам", - написала актриса Анна Сагайдачная
- "Поздравляю! Пусть Вселенная дарит Яреме все возможные чудеса и щедрости"
- "Мальчик-чудо! Пусть в его жизни случаются чудеса всегда, когда ему будет нужно".
Пара долгое время была в браке, но обвенчалась только в 2022 году (фото: instagram.com/vikki.bilan)
Что известно про Викторию Билан-Ращук
В 2000-2005 годах была солисткой группы "Экватор", затем стала выступать с рок-группой Vikell.
С 2004 года снимается в кино, а также является актрисой дубляжа и режиссером.
В браке с Владимиром Ращуком - известным украинским актером ("Конотопская ведьма", "Черный ворон", "Прикордонники", "Каховский объект"), который после начала полномасштабного вторжения стал военным.
О своей беременности Виктория сообщила летом этого года - в свой 47-й день рождения.
Также супруги имеют взрослую дочь Екатерину, которая учится на актерском факультете Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Актриса рассказала о беременности в августе (фото: instagram.com/vikki.bilan)
