47-летняя украинская актриса во второй раз стала мамой: фото и подробности

Понедельник 06 октября 2025 10:18
47-летняя украинская актриса во второй раз стала мамой: фото и подробности Виктория Билан-Ращук и Владимир Ращук (фото: instagram.com/vikki.bilan)
Автор: Катерина Собкова

В семье украинского актера и военнослужащего Владимира Ращука произошло радостное событие - его супруга, актриса Виктория Билан-Ращук родила второго ребенка.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Виктория Билан-Ращук и Владимир Ращук стали родителями

Радостное событие произошло вчера, 5 октября. У пары родился сын, которого назвали необычным именем Ярема.

"5.10.2025. Ращук Ярема Владимирович", - написала Виктория в сети.

Также она опубликовала трогательное фото с крошечной ручкой.

47-летняя украинская актриса во второй раз стала мамой: фото и подробностиВиктория Билан-Ращук показала новорожденного сына (фото: instagram.com/vikki.bilan)

"Сыночек, спасибо, что выбрал нас со своими родителями! Люблю тебя безгранично, моя Вселенная. P.S. Как долго мы ждали тебя, Яремчик", - отметила актриса.

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать новость о пополнении:

  • "Викуля, поздравляю! Счастливой судьбы сыну под мирным небом. Обнимаю тебя! Наслаждайся каждой секундой", - написала Лилия Ребрик
  • "Какое счастье! Поздравляем! Пусть малыш растет здоровым и счастливым!" - отметил Юрий Горбунов
  • "Викуля! Какое счастье! Настоящее счастье. Божьей защиты вам", - написала актриса Анна Сагайдачная
  • "Поздравляю! Пусть Вселенная дарит Яреме все возможные чудеса и щедрости"
  • "Мальчик-чудо! Пусть в его жизни случаются чудеса всегда, когда ему будет нужно".

47-летняя украинская актриса во второй раз стала мамой: фото и подробностиПара долгое время была в браке, но обвенчалась только в 2022 году (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Что известно про Викторию Билан-Ращук

В 2000-2005 годах была солисткой группы "Экватор", затем стала выступать с рок-группой Vikell.

С 2004 года снимается в кино, а также является актрисой дубляжа и режиссером.

В браке с Владимиром Ращуком - известным украинским актером ("Конотопская ведьма", "Черный ворон", "Прикордонники", "Каховский объект"), который после начала полномасштабного вторжения стал военным.

О своей беременности Виктория сообщила летом этого года - в свой 47-й день рождения.

Также супруги имеют взрослую дочь Екатерину, которая учится на актерском факультете Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

47-летняя украинская актриса во второй раз стала мамой: фото и подробностиАктриса рассказала о беременности в августе (фото: instagram.com/vikki.bilan)

