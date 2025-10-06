47-летняя украинская актриса во второй раз стала мамой: фото и подробности

В семье украинского актера и военнослужащего Владимира Ращука произошло радостное событие - его супруга, актриса Виктория Билан-Ращук родила второго ребенка.

Виктория Билан-Ращук и Владимир Ращук стали родителями

Радостное событие произошло вчера, 5 октября. У пары родился сын, которого назвали необычным именем Ярема.

"5.10.2025. Ращук Ярема Владимирович", - написала Виктория в сети.

Также она опубликовала трогательное фото с крошечной ручкой.

Виктория Билан-Ращук показала новорожденного сына (фото: instagram.com/vikki.bilan)

"Сыночек, спасибо, что выбрал нас со своими родителями! Люблю тебя безгранично, моя Вселенная. P.S. Как долго мы ждали тебя, Яремчик", - отметила актриса.

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать новость о пополнении:

"Викуля, поздравляю! Счастливой судьбы сыну под мирным небом. Обнимаю тебя! Наслаждайся каждой секундой", - написала Лилия Ребрик

"Какое счастье! Поздравляем! Пусть малыш растет здоровым и счастливым!" - отметил Юрий Горбунов

"Викуля! Какое счастье! Настоящее счастье. Божьей защиты вам", - написала актриса Анна Сагайдачная

"Поздравляю! Пусть Вселенная дарит Яреме все возможные чудеса и щедрости"

"Мальчик-чудо! Пусть в его жизни случаются чудеса всегда, когда ему будет нужно".

Пара долгое время была в браке, но обвенчалась только в 2022 году (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Что известно про Викторию Билан-Ращук

В 2000-2005 годах была солисткой группы "Экватор", затем стала выступать с рок-группой Vikell.

С 2004 года снимается в кино, а также является актрисой дубляжа и режиссером.

В браке с Владимиром Ращуком - известным украинским актером ("Конотопская ведьма", "Черный ворон", "Прикордонники", "Каховский объект"), который после начала полномасштабного вторжения стал военным.

О своей беременности Виктория сообщила летом этого года - в свой 47-й день рождения.

Также супруги имеют взрослую дочь Екатерину, которая учится на актерском факультете Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Актриса рассказала о беременности в августе (фото: instagram.com/vikki.bilan)