Lincoln, кредиты и арендованная квартира: комик из "Квартала" прямо сказал сколько зарабатывает и тратит

Юморист Кирилл Ганин, который стал известным благодаря шоу "Лига смеха", а затем участвовал в других проектах студии "Квартал 95", рассказал, сколько он зарабатывает в месяц. По словам комика, сейчас ему не удается откладывать деньги, ведь он еще и "гасит" кредиты.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Ганин рассказал в интервью Славе Демину, которое уже вышло на его YouTube-канале.

Юморист отметил, что для комфортной жизни ему нужна фиксированная сумма, которой ему хватает на все нужды. Речь идет о 4 тысячах долларов в месяц. За эти деньги Ганин снимает жилье, закрывает все необходимые платежи и арендует машину. У него есть Lincoln, но эту машину комик бережет.

"Это аренда квартиры, офиса, техники, коммуналка - все эти дела. Это занимает где-то 2 тысячи долларов. Плюс из-за того, что у меня есть Lincoln и я считаю, что это раритетная машина, я не юзаю ее каждый день. У меня сейчас есть Smart, на котором мне очень удобно, но за него тоже надо платить", - рассказал Ганин.

Юморист также отметил, что сейчас он не может откладывать деньги. Все из-за кредитов. Ганин признался, что он должен оплатить 80 тысяч гривен, которые занимал в банке. Но это еще не все.

Кирилл Ганин (скриншот)

У его избранницы тоже есть кредиты. Было время, когда Ганин ничего не зарабатывал, а потому жил на эти деньги. И сейчас общая сумма долгов, которые "гасят" он и его любимая, составляют примерно 200 тысяч гривен.

Раньше у Ганина были проблемы с деньгами, особенно когда он "влез" в долги из-за кредитов в так называемых микрофинансовых учреждениях.

"Набрался я их по очень сильно большой тупости и, видимо, именно поэтому я не очень собой горжусь. Потому что я послушал других людей, которым доверился. И поэтому начал благодарить людей, которые сделали мне плохо, потому что я набрался опыта", - рассказал комик.

Тогда он с трудом закрыл долги. Ему помогла мама, которая дала часть денег, другую же Ганин заработал сам. Впрочем, тот период оставил плохие воспоминания, ведь коллекторы угрожали и даже пугали его маму тем, что заберут дом.