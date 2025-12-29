ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Решился": комик Ганин после шуток об "уклонистах" объявил о мобилизации

Понедельник 29 декабря 2025 00:22
UA EN RU
"Решился": комик Ганин после шуток об "уклонистах" объявил о мобилизации Кирилл Ганин (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Комик Кирилл Ганин впервые рассказал, что мобилизовался. Сначала он шутил и не реагировал на слухи, но сейчас сделал заявление и показался в форме.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram юмориста.

Как Ганин объявил о мобилизации

На новом видео комик начал свою речь после демонстрации скриншотов, на которых его критиковали юзеры. Когда появились первые слухи о мобилизации Ганина, многие написали, что это фейк.

"Да, я видел эти комментарии. У каждого свои способности: одни работают, другие хейтят. И, что интересно, вторые всегда считают себя более занятыми", - сказал Кирилл.

Юморист сидел в кадре в форме, а также сказал, что действительно присоединился к армии.

"Я принял решение вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Не для хайпа, не для ролика, не потому что это надо кому-то. Это мое личное решение. Мое "надо". Я вас всех услышал, а теперь иду делать то, на что решился", - заявил Ганин.

На какую именно должность идет Кирилл и что он будет делать - пока неизвестно. Впрочем, комик обещает раскрыть все детали в новогоднем стриме. Как он будет совмещать блогинг со службой - также остается загадкой.

Ранее Ганин говорил, что дважды пытался присоединиться к рядам ВСУ. Но оба раза ему якобы говорили, что он "полезнее" в тылу. А еще комик известен тем, что шутил об "уклонистах".

"Я тону в твоих бездонных глазах, как уклонист в Тисе", - говорилось в скандальном номере "Лиги смеха", который вышел в 2024 году.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Трамп анонсировал звонок Путину после встречи с Зеленским и высказался о мирном соглашении
Трамп анонсировал звонок Путину после встречи с Зеленским и высказался о мирном соглашении
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну