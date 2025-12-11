Обновленный рейтинг ФИФА: на каком месте завершает год женская сборная Украины
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала обновленный мировой рейтинг национальных женских команд. Сборная Украины сохранила предыдущую позицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Кто в топе мирового рейтинга
Лидером списка остается Испания, которая закрывает 2025 год на первой позиции.
Существенный прогресс продемонстрировала Германия, которой удалось подняться на две строчки после успешных матчей Лиги наций. В то же время больше всего потеряла Швеция, опустившись на две позиции.
Рейтинг женских сборных ФИФА, топ-10
- (1). Испания
- (2). США
- (5). Германия
- (4). Англия
- (3). Швеция
- (7). Бразилия
- (6). Франция
- (8). Япония
- (10). КНДР
- (9). Канада
Результаты Украины
Украинская сборная сохранила предыдущую позицию - 34 место. Среди европейских команд "сине-желтые" - 23-е.
С момента публикации предыдущего рейтинга украинская команда провела четыре товарищеских матча:
- победа над Словакией (2:1)
- ничья с Румынией (1:1)
- ничья с Шотландией (1:1)
- победа над Австрией (3:2)
Кто рядом с Украиной в рейтинге
- 33. Сербия
- 34. Украина
- 35. Новая Зеландия
- 36. Вьетнам
Что дальше
Первые официальные встречи в новом сезоне сборная Украины проведет 3 и 7 марта в рамках отбора на чемпионат мира-2027.
Соперниками станут две топовые команды мира - Англия и Испания.
