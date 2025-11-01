"Дали еще одно имя". Никитюк раскрыла новые подробности крещения сына (фото)
Телеведущая Леся Никитюк, которая в июне впервые стала мамой, раскрыла новые подробности крещения сына.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
Новые подробности крещения сын Леси Никитюк
Телезвезда и ее жених Дмитрий Бабчук 1 ноября сообщили о крещении сына. Как выяснилось, они назвали малыша Оскаром.
Позже Леся поделилась новыми деталями и фотографиями с таинства, на которых позирует в длинном атласном платье с малышом на руках.
Она отметила, что они с любимым выбрали наряды от бренда Gasanova.
Леся Никитюк с сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Это был очень важный день для ведущей, о чем она написала в трогательном посте.
"Это был очень светлый день, я столько раз думала как написать и описать это событие, что постоянно слезами покрывалась от тех чувств", - прокомментировала Никитюк
"Что же вы девушки рожали, крестили, растили и не рассказывали мне, как это круто, какая это любовь любовная. Всем большое спасибо за поздравления. Обнимаю", - добавила она.
Леся раскрыла интересный факт о втором имени ребенка, которое дали при крещении.
"Друзья, ну вы уже знаете имя нашего малого кентавра Оскар, Осик - очень прикольный тип. Обязательно вас познакомим! Мы окрестили малого и дали ему еще одно имя, которое знаем только мы и его крестные. Мы их очень любим, уважаем и радуемся, что у малого будет на кого равняться", - рассказала она.
Также она показала романтические кадры с женихом возле Михайловского Златоверхого собора и внутри.
Как отреагировали в сети
Друзья, коллеги и поклонники ведущей присоединились к поздравлениям, пожелав семье счастья, мирного неба и здоровья.
- "Счастья и Божьего благословения! Пусть смело покоряет этот мир", - написал Решетник.
- "Все красивые", - отметила Рамина.
- "Божечко!!!! Как же красиво!" - поделилась впечатлениями Даша Квиткова.
- "Будьте счастливы, вы невероятная семья! Пусть Оскар растет здоровеньким", - пожелала Кэнди Суперстар.
