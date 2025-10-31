ua en ru
Даша Астафьева поставила точку в вопросах о свадьбе: "Мне не до праздников"

Пятница 31 октября 2025 16:50
Даша Астафьева не спешит жениться на возлюбленном (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская певица и модель Даша Астафьева откровенно рассказала, почему не спешит под венец со своим возлюбленным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артистки для проекта "Терапія Красою".

Почему Астафьева не спешит выходить замуж за любимого

Звезда постоянно слышит вопросы о свадьбе и считает их неуместными. По ее словам, она и ее избранник и без официального брака чувствуют себя счастливыми.

На нежелание жениться сейчас влияют несколько факторов - война в стране и личная травма.

"Я хочу жить свою жизнь, свободную. И сама решать, что и когда произойдет. Честно говоря, сейчас война. Хотя многие люди говорят, что надо жить, я и сама так считаю, но есть события, которые хочется отложить на более благоприятные времена. Мне лично сейчас тяжело. У меня внутри очень большая личная травма", - призналась Астафьева.

Даша Астафьева поставила точку в вопросах о свадьбе: &quot;Мне не до праздников&quot; Даша Астафьева об отношении к свадьбе (фото: instagram.com/da_astafieva)

Артистка добавила, что хочет дождаться мира в нашей стране, а пока любые празднования считает ненастоящими.

"Мне не до праздников. Все, что связано с гулянками, свадьбами, шутками - оно какое-то ненастоящее. Для меня брак - очень серьезный шаг. К этому надо быть готовым", - подчеркнула она.

Астафьева также подчеркнула, что ее возлюбленный разделяет такую позицию.

"Мы единомышленники в этой теме. Не заключаем брак, потому что в стране война. Считаем, что это наше личное дело", - подытожила певица.


Что известно о личной жизни Астафьевой

В августе Даше исполнилось 40 лет. Уже несколько лет она состоит в отношениях с мужем, которого тщательно оберегает от публичности. Она не публикует совместные фото с ним в социальных сетях. Известно, что мужчина моложе ее. Он покорил ее тем, что не воспринимал как звезду.

