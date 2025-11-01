ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Дали ще одне ім'я". Нікітюк розкрила нові подробиці хрещення сина (фото)

Субота 01 листопада 2025 20:02
"Дали ще одне ім'я". Нікітюк розкрила нові подробиці хрещення сина (фото) Леся Нікітюк охрестила сина (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Телеведуча Леся Нікітюк, яка в червні вперше стала мамою, розкрила нові подробиці хрещення сина.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Нові подробиці хрещення син Лесі Нікітюк

Телезірка та її наречений Дмитро Бабчук 1 листопада повідомили про хрещення сина. Як з'ясувалося, вони назвали малюка Оскаром.

Згодом Леся поділилася новими деталями та світлинами з таїнства, на яких позує в довгій атласній сукні з малюком на руках.

Вона зазначила, що вони з коханим обрали наряди від бренду Gasanova.

&quot;Дали ще одне ім'я&quot;. Нікітюк розкрила нові подробиці хрещення сина (фото)Леся Нікітюк з сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)​​​​​​​

Це був дуже важливий день для ведучої, про що вона написала в зворушливому дописі.

"Це був дуже світлий день, я стільки разів думала як написати й описати цю подію, що постійно сльозами вкривалась від тих почуттів", - прокоментувала Нікітюк

"Що ж ви дівчата родили, хрестили, ростили й не розказували мені, як це круто, яка це любов любовна. Всім дуже дякую за вітання. Обіймаю", - додала вона.

Як Нікітюк хрестила сина (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся розкрила цікавий факт про друге ім'я дитини, яке дали при хрещенні.

"Друзі, ну ви вже знаєте імʼя нашого малого кентавра Оскар, Осик - дуже прикольний тип. Обов'язково вас познайомимо! Ми похрестили малого і дали йому ще одне імʼя, яке знаємо тільки ми і його хрещені, яких ми дуже любим, поважаємо і тішимось, що в малого буде на кого рівнятись", - розповіла вона.

Також вона показала романтичні кадри з нареченим біля Михайлівського Золотоверхого собору та всередині.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Як відреагували в мережі

Друзі, колеги та шанувальники ведучої долучилися до привітань, побажавши родині щастя, мирного неба та здоров'я.

  • "Щастя та Божого благословіння! Нехай сміливо підкорює цей світ", - написав Решетнік.
  • "Всі гарні", - зазначила Раміна.
  • "Божечко!!!! Як же гарно!" - поділилася враженнями Даша Квіткова.
  • "Будьте щасливі, ви неймовірна сімʼя! Нехай Оскар росте здоровенький", - побажала Кенді Суперстар.

