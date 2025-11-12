ua en ru
"Чому №3?". Світоліна у джерсі футбольної збірної України заінтригувала вболівальників

Середа 12 листопада 2025 12:21
"Чому №3?". Світоліна у джерсі футбольної збірної України заінтригувала вболівальників Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася у соцмережі з шанувальниками новими фото, де вона позує у формі збірної України з футболу. У дописі не обійшлося без загадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram тенісистки.

"Символ того, що ми разом"

На фото Світоліна – у футболці збірної України з нової колекції, яка була презентована лише нещодавно. 13 листопада в Парижі "синьо-жовті" вперше вийдуть на полі в цій формі.

"Нова джерсі національної збірної – символ того, що ми разом. Єдина команда – на полі й серед фанів! Бажаю успіхів нашій команді й перемог", - написала Еліна.

Зазначимо, що Світоліна, яка заміжня за французьким тенісистом Гаелем Монфісом, зараз мешкає в Парижі, тому, вірогідно, відвідає поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс".

Що означає цифра 3?

На футболці, яку вдягла Еліна – третій номер. З цього приводу тенісистка звернулась до своїх шанувальників.

"Є ідеї, чому номер 3?" – запитала вона.

Після посту тенісистки в коментарях одразу розгорнулася дискусія.

Серед популярних версій – третє місце у світовому рейтингу WTA, якого Світоліна досягла у розквіті своєї кар'єри. Інші користувачі вважають, що цифра може натякати на бронзову медаль Олімпіади-2020. Також популярним варіантом є те, що доньці спортсменки – Скай – три роки.

Нагадаємо, що матч Франція – Україна пройде в Парижі 13 листопада та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

