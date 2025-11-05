ua en ru
Герб УНР и исторические символы: как выглядит новая форма сборной Украины по футболу

Среда 05 ноября 2025 17:50
UA EN RU
Герб УНР и исторические символы: как выглядит новая форма сборной Украины по футболу Фото: Новая форма сборной (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

5 ноября Украинская ассоциация футбола (УАФ) совместно с adidas презентовали новую эксклюзивную форму национальной сборной Украины. В ней команда выступит уже 13 и 16 ноября в квалификационных матчах чемпионата мира-2026 против сборных Франции и Исландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Символика, объединяющая поколения

Новый комплект сочетает современный дизайн и исторические символы украинской государственности.

Дизайн формы вдохновлен элементами герба Украинской Народной Республики, созданного в 1918 году художником и архитектором Василием Кричевским.

В основе - трезубец князя Владимира Великого, окруженный стилизованным оливковым венком, который символизирует миролюбие. В новом дизайне adidas переосмыслил этот орнамент, передав через него преемственность украинской культуры, силу, достоинство и стремление к свободе.

Герб УНР и исторические символы: как выглядит новая форма сборной Украины по футболу

Инновации для максимальной эффективности

Новая форма создана с учетом самых высоких требований к производительности. Она помогает спортсменам поддерживать комфорт даже в самых сложных погодных условиях.

Для матчей в жару использованы эластичные ткани с технологией CLIMACOOL+, которые эффективно отводят влагу и сохраняют сухость тела. Перфорированные ленты с тремя полосами adidas обеспечивают вентиляцию, а сетчатые вставки гарантируют воздухопроницаемость даже в самых экстремальных климатических условиях.

Среди новинок - лентикулярный логотип adidas, который меняет вид в зависимости от ракурса.

Герб УНР и исторические символы: как выглядит новая форма сборной Украины по футболу

"О нашей истории и достоинстве"

Президент УАФ Андрей Шевченко отметил, что новая форма создана с глубоким уважением к истории и борьбе украинцев.

"Каждый новый матч - это шанс показать миру, кто мы есть. Эта форма напоминает, что и сто лет назад, и сегодня украинцы борются за право на собственное государство. Мы благодарим adidas за партнерство, которое помогает нашим игрокам чувствовать себя уверенно и на поле, и вне его", - отметил Шевченко.

Герб УНР и исторические символы: как выглядит новая форма сборной Украины по футболу

Когда форма появится в продаже

Новая форма сборной Украины станет доступной для болельщиков с 6 ноября в магазинах adidas, на adidas.ua и shop.uaf.ua.

Герб УНР и исторические символы: как выглядит новая форма сборной Украины по футболу

В новой форме сборная сыграет уже в ноябре (фото: УАФ)

Ранее мы рассказали, кого Сергей Ребров вызвал на матчи против Франции и Исландии в отборе на ЧМ-2026.

Также читайте, сколько очков надо добыть сборной Украины для выхода на мундиаль.

Футбол Чемпионат мира
