Мужа Ефросининой заметили на встрече с Зеленским в ОАЭ: президент раскрыл подробности

12:43 29.03.2026 Вс
3 мин
Тимур Хромое оказался среди специалистов, которые сейчас помогают международным партнерам в вопросах безопасности
aimg Иванна Пашкевич
Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты в кадре заметили мужа телеведущей Маши Ефросининой - военного Тимура Хромаева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.

Больше интересного: Возлюбленный Поляковой ошеломил признанием о Ефросининой и ее муже

На опубликованном президентом видео видно, как Зеленский здоровается с Хромаевым рукопожатием.

Как выяснилось, Тимур вместе с другими специалистами уже не первую неделю работает за границей, помогая партнерам перенимать украинский опыт в вопросах защиты и обороны.

"Уже несколько недель здесь работают украинцы, чтобы оказать помощь в защите жизней. Встретились с представителями этой нашей команды и обсудили первые результаты и главные выводы из их работы в Эмиратах и некоторые предложения. Наша общая цель с партнерами - больше безопасности", - подчеркнул Владимир Александрович.

Тимур Хромаев на встрече с Зеленским (фото: facebook.com/zelenskyy.official)

"Украинцы, к сожалению, хорошо помнят, как это было, когда началась полномасштабная агрессия России против нашей страны. Многое зависело от быстрых и эффективных оборонных решений. Сегодня Украина не только нуждается в помощи, а сама готова поддержать тех, кто поддерживает нас", - написал он.

По словам президента, украинские эксперты уже взаимодействуют с силовыми структурами ОАЭ, а опыт, полученный Украиной во время полномасштабной войны, сегодня вызывает интерес у зарубежных союзников.

"Поблагодарил ребят за службу и за то уважение, которое чувствуется к Украине в регионе. Наш народ заслуживает этого уважения и действительно является одним из тех, кто может возвращать безопасность. Слава Украине!" - написал Зеленский.

Что известно о службе Хромаева

После начала полномасштабной войны Маша Ефросинина выехала за пределы Украины вместе с детьми, тогда как ее муж остался в стране и стал на защиту государства.

Еще в 2023 году ведущая рассказывала, что Тимур служит в 112-й бригаде на прифронтовой территории и занимает командирскую должность.

В 2024 году Хромаев выполнял задачи на Запорожском направлении, где работал в сфере радиоэлектронной борьбы.

Сейчас он является заместителем командира роты по вооружению в одном из киевских подразделений.

Ранее за мужа Ефросининой публично заступался волонтер Сергей Притула.

Он заявлял, что Тимур приобщен к созданию важной военной системы, которая уже помогает украинским защитникам и сейчас проходит этап масштабирования.

Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сама Мария не скрывала, что особенно болезненно воспринимает упреки о том, якобы ее муж не воюет.

По словам ведущей, именно такие слова ранят ее больше, чем любой хейт в ее адрес.

Также Притула рассказывал, что Хромаев участвует в разработке сложной технической системы в рамках проекта фонда "антишахед".

Именно военный, по его словам, стал одним из тех, кто помог продвинуть эту идею, убедив команду в ее эффективности.

Стоит напомнить, что еще в 2024 году главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил Тимура Хромаева нагрудным знаком "Срібний хрест".

Еще больше интересного:

Ефросинина растрогала признанием об отношениях с мужем-военным

МашаЕфросинина рассказала о сыне и его реакции на обстрелы

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Маша Ефросинина
Новости
В The Telegraph объяснили, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО
В The Telegraph объяснили, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны